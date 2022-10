Argentina reconoce ante la Corte IDH la responsabilidad por atentado a la AMIA

Familiares de víctimas de un atentado con bomba en el centro comunitario judío de la Asociación Mutual de Israelitas de Argentina. (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO

Argentina reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó en 1994 dejó 85 fallecidos.

“Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el decreto 812 de 2005 por la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del atentado”.

Así lo indicó la coordinadora de la Unidad Especial AMIA que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia D’Alessandro, sobre el final de la audiencia del caso “Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina” celebrada en Montevideo, donde la Corte IDH lleva a cabo su 153 período ordinario de sesiones.

“El Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la no discriminación por no haber prevenido un ataque en el que 85 personas fueron asesinadas y al menos 150 resultaron heridas”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Corte IDH, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, dijo que ese organismo está actuando porque el Estado aún no resolvió la problemática vinculada con la investigación del acto terrorista.

“Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo que no podemos estimar, que vamos a tratar de que sea el más breve posible (...) Culmino mis consideraciones instando al Estado a que no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos. Me parece que esto sería el mejor resultado de esta audiencia”, sentenció.

Según información brindada por la Corte IDH, el caso visto en Montevideo estaba relacionado a la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación al atentado.

“Se argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina”, explica un documento entregado días atrás.

Ocurrido en la mañana del 18 de julio de 1994, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Ese día, un coche bomba arrasó con la sede de la AMIA del barrio de Once de Buenos Aires, un hecho que aunque es atribuido a miembros del entonces Gobierno de Irán y de la organización islamista libanesa Hizbulá, no cuenta hasta ahora ni con detenidos ni condenados, a pesar de seguir vigentes diversas órdenes internacionales de arresto.

Este caso, otro contra Argentina y uno contra Perú están siendo tratados en audiencias públicas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su 153 período ordinario de sesiones, que se llevan a cabo en Uruguay hasta el próximo 21 de octubre.