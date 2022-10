MinTransporte afirma que cinco IPS se han robado más de $1 billón con el SOAT

Cinco Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, se han robado más de un billón de pesos cobrando el total de las polizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. Así lo afirmó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante un panel en el Congreso Nacional de Comerciantes, que concluye este viernes en Cartagena.

Reyes reveló que tanto la cartera que lidera como la Superintendencia de Salud están tras la pista de esas cinco IPS que estarían cometiendo las cuantiosas irregularidades durante la atención de pacientes que en algunos casos registran lesiones menores.

“Tenemos detectadas cinco IPS que se han robado más de un billón de pesos con ese famoso tema, se cae un motociclista en la vía, se fractura el codo y le llegan 10 ambulancias, se la llevan a una IPS y la persona dice, no es que no tengo nada, no no importa; y llega al hospital y le cobran los $15 millones del tope de la póliza”, expresó Reyes.

El ministro de Transporte también advirtió sobre un aparente saboteo que estarían haciendo las empresas aseguradoras, lo que agrava la crisis de SOAT en el país.

“Hay una operación de entregas muy reducidas en las horas del día y en la cantidad de las pólizas. Hemos encontrado empresas que expiden desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, o de las 8:00 a la 1:00, una operación que afecta el derecho que tiene el motociclista, el dueño de un vehículo”, dijo Reyes.

Ante el llamado que ha hecho el Congreso de la República de citarlo a un debate de control político, justo por el tema de SOAT, el jefe de la cartera del Transporte indicó que está listo para responder a estos debates.