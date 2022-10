“Si la FED no baja las tasas será difícil que Colombia lo haga”: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en una entrevista con CNN que si la Reserva Federal (FED) sigue subiendo la tasa de interés, para Colombia será difícil estar aislado de este tipo de decisiones.

Además, Ocampo dijo que “todos los presidentes en Colombia han criticado, en algún punto, al Banco de la República”.

Entre tanto, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que este Gobierno no piensa reestructurar la deuda.

“No vamos a reestructurar la deuda, no lo hemos hecho por décadas y no lo vamos a hacer ahora. Para canjear deuda, el país tiene diferentes mecanismos en los mercados. Es una práctica normal”, afirmó.

Ocampo también dijo que el próximo año el gasto social va a repuntar apoyado en la Reforma Tributaria.