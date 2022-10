Familiares afectados por aeronave en Santa Marta exigen claridad en los hechos

Carlos Orozco, tío del niño de 3 años que perdió la vida luego del accidente en el aeropuerto Simón Bolívar, asegura que luego de la pérdida de su ser querido y las heridas causadas a otros de sus familiares, no han sabido nada de la tripulación que por fortuna no sufrió daños de consideración por lo que exigen su presencia.

“En el momento no han hecho presencia, no se han pronunciado, no se han dirigido al papá del niño”, aseguró Carlos Orozco, tío del menor.

Los afectados exigen a los involucrados que respondan por lo sucedido, piden justicia y elevan un llamado a los entes de control para que lo ocurrido no quede impune, “queremos tener una declaración de como fue el accidente, no han hecho presencia para hablar y saber cómo fueron los hechos”, puntualizó otro familiar.

En estos momentos se llevan a cabo las exequias del pequeño Jaider Daniel De La Hoz, quien fue velado en su vivienda en compañía de sus familiares y amigos cercanos.