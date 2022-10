Colombiano denuncia tortura en Migración México: “me golpearon y defequé sangre”

En entrevista con Sigue La W, un colombiano llamado Jhon* aseguró que fue maltratado y torturado por parte de agentes de Migración en México, luego de haber llegado de un vuelo proveniente de Asunción, Paraguay.

“En la llegada a México, al mirar mi pasaporte colombiano y el de los otros ocupantes del vuelo, nos sacaron a todos, no solo a colombianos, también había peruanos, algunos bolivianos y brasileros, en esta selección de pasajeros yo fui rechazado con los demás, me llevaron a un cuarto por aproximadamente dos o tres horas, allí un ente migratorio nos preguntó por qué viajábamos a México”, explicó.

Seguido a esto, se les permitió hacer una llamada para constatar la información y luego les pidieron entregar los aparatos tecnológicos.

El colombiano aseguró que viajaba con su hija de 10 años y su esposa, a quienes se las llevaron para otra habitación sin ninguna explicación. “Me dijeron que por cuestiones de seguridad íbamos a estar separados, me dijeron que el procedimiento era corto y que les colaborara”.

Por otra parte, Jhon indicó que aproximadamente 10 hombres lo golpearon muy fuerte. “Duré más de 1 mes en recuperación porque me sumieron la costilla, estuve defecando sangre, una cantidad de hematomas en el cuerpo”.

Agregando que “sacaron unos palos, es como un bastón de acero, se pusieron en posición de atacarme y me empezaron a propinar una golpiza para reducirme, fue impactante porque me pisaron la cara, la cabeza, me doblaron las manos, las piernas”.

Asimismo, detalló que en esta sala no había papel higiénico, ni vasos para servir al agua. Tampoco les brindaron ningún tipo de alimentación.

Al pasar aproximadamente 3 o 4 horas en este lugar, Jhon preguntó por su familia y según comentó, un agente le dijo que “no valía nada, me dijo que yo no era nadie porque yo estaba en un lugar de tránsito internacional, o sea que yo estaba en un lugar donde no hay ley, que yo no era nadie, que no tenía derechos”.

¿Qué pasó después de la golpiza?

Según comentó el colombiano, después de esto lo llevaron a la pista de aterrizaje, “me propinaron una golpiza (…) yo no me podía mover, me golpearon durísimo, después me bajaron a la pista a las 10 y las 11 de la noche, fue crueldad total”.

“El Estado mexicano se comunicó con el consulado de Colombia en México, quienes me dijeron que iban a hacer lo posible para que yo pudiera regresar a Colombia con mi familia (…) trajeron un abogado que entrevistó a mi hija y a mí no me dejaron verlo, me escondieron como un perro”, añadió.

¿Por qué no denunció?

Para finalizar, aseguró que nunca presentó una denuncia porque no tenía videos ni pruebas suficientes para demostrar lo que había sucedido en México.

Sin embargo, dejó claro que él nunca golpeó a ningún miembro de Migración. “El inconformismo para conmigo era que porque yo era el único que se estaba quejando. Todas las personas nunca dicen nada, a mí me pareció que lo que estaba pasando no tenía ningún fundamento, entonces yo empecé a apresurar el trámite porque mi hija no había almorzado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: