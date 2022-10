Jamás le digan a una mujer que no puede: primera almirante de la Armada colombiana

La Junta Asesora de Generales y Almirantes, presidida por el Ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, seleccionó a nueve oficiales de la Armada Nacional, entre ellos siete oficiales que integrarán el Curso de Altos Estudios Militares y dos mujeres que adelantarán el Curso Integral de Defensa Nacional para convertirse por primera vez en la historia de la institución, en almirantes, el grado más alto en la carrera militar.

Se trata de la capitán de navío Beatriz Helena García y Carolina Gómez quien en Contrarreloj explicó su experiencia dentro de la Armada.

“Muy emocionada con la responsabilidad que esto conlleva. El esfuerzo no es mejor, seguir construyendo caminos para nuestras mujeres es el reto más grande que hay (…) yo ingresé a la Marina en 1998, mi primera destinación fue en Bahia Málaga, tuve la oportunidad de ser jefe de producción liderando 56 hombres que tenían la edad de mi papá, obvio la resistencia a que una mujer menor llegara a liderarlos, esos hombres se convirtieron muchos en mi guía”, contó.

La capitán Gómez cuenta con más de 24 años de servicio en la institución, es Ingeniera Industrial y Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Durante su carrera ha desempeñado en cargos como: Jefe de la Oficina de Planeación de Desarrollo Humano; Jefe de Planeación de la Inspección General de las Fuerzas Militares entre otros. Por eso, su experiencia la llevar a afirmar que Colombia está a la vanguardia de la mejor tecnología en buques, barcos.

“En materia de mantenimiento y construcción si estamos a la vanguardia, en estos momentos los nuevos buques que se están construyendo, son para temas de protección ambiental, la Armada es una abanderada, construye todos los buques y hace los mantenimientos”, expresó.

Sin embargo, añade que lo más difícil de su carrera es llevar toda la vocería de las mujeres en al alto mando. “Yo trabajo en talento humano, llevo 8 años pensando en los planes y proyectando porque cada hombre que se incorpora es un hombre analizado y pensado rigurosamente para el cumplimiento de la misión (…) en este momento la responsabilidad más grande es esa”, reveló.

“No podemos esperar que los demás nos valoren y reconozcan en nosotros, si nosotros mismos no nos reconocemos esas cualidades, soñar vale la pena, sueñen en grande, no hay nada imposible (…) jamás le digan a una mujer que no puede porque se va convertir en un reto y va demostrar como hacer posible ese reto, no hay límites cuando se tiene un propósito claro y se disfruta lo que hace porque deja de ser una obligación y trabajo para convertirse en una pasión”, dijo Gómez.

Además de la capitán Gómez está la capitán Beatriz Helena García que cuenta con más de 25 años de servicio en la institución. Es Abogada, Especialista en Derecho Penal; Derecho Probatorio; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados.

Durante su carrera ha desempeñado en cargos como: Fiscal ante Juzgado de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe, Fiscal Penal Militar del Juzgado Primera y Segunda Instancia Brigadas Fluviales, Juez del Juzgado 105 de Instrucción Penal Militar, Juez 110 de Instrucción Penal Militar de la Brigada de Instrucción y Entrenamiento de Infantería de Marina, Juez 105 de Instrucción Penal Militar del Batallón de Policía Naval Militar No.27.