“Estamos felices por su llegada”: hermano de Andrés Felipe Ballesteros

Manizales

Juan Carlos Ballesteros, hermano de Andrés Felipe Ballesteros y quien es oriundo del municipio de Anserma, Caldas, habló en exclusiva con W Radio, indicando que, a pesar de la injusticia que se cometió con su familiar, él y sus padres están felices de la noticia conocida en las últimas horas sobre su libertad después de que por 8 años estuviera encarcelado en Tanzania por acusaciones de narcotráfico que nunca le fueron comprobados.

“Estamos ad portas de reencontrarnos familiarmente después de 8 largos años, en los cuales nos vemos separados abruptamente. Yo personalmente he viajado mucho, mi hermano lo observaba, pues me dedicaba a dar charlas, conferencias, hacer algunos trabajos con jóvenes en el desierto de Israel, y él también quería implementar estas ideas y más a un continente tan lindo como lo es África”, dijo.

Agregando que “mi hermano hace 8 años no habla español de seguido por varias horas, entonces esto va hacer como un volver a encontrarse con la lengua, con papá y mamá. Yo ahora vivo en Costa Rica, pero me he desplazado hasta Colombia, donde también estoy esperando a mis padres, porque de verdad estamos muy felices de saber que vamos a tener la oportunidad de renacer con mi hermano que es una persona muy inteligente, con un buen sentido del humor, muy resiliente y esto le ha ayudado evidentemente en este suplicio y martirio que tuvo a salir delante de esta injusticia”.

Señaló que ya lo esperan en la ciudad de Bogotá para recibirlo y después atender una reunión con el Gobierno Nacional, donde le harán una bienvenida y allí conocer más afondo de su historia y de lo que le sucedió.

Por otra parte, fue claro en decir que, después de pasar varios días en la capital de República, se desplazarán hasta el departamento de Caldas, en especial al municipio de Anserma, donde tratarán de recuperar el tiempo perdido tras la larga espera que por muchos momentos, asegura Ballesteros, fue de intranquilidad, zozobra y de varios estados de crisis aun más por la pandemia en la prácticamente sufrió hambre y donde rebajó cerca de 20 kilos.