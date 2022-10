Jessie Reyez estrena un segundo álbum de estudio cargado de “sangre latina”

Jessie Reyez, la artista colombo-canadiense que estrena su segundo álbum de estudio, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para contar detalles sobre su carrera musical y colaboraciones que ha realizado.

Aunque sus padres migraron hace varios años a Canadá, esta artista aseguró que su esencia colombiana no se ha perdido.

De hecho Jessie Reyez regresa con su segundo álbum de estudio llamado YESSIE, un viaje sobre el amor, la pérdida y la sanación.

“Si están con ganas de un sancocho de cultura, de sonidos, de géneros, que tiene soul, hip hop, que tiene sangre latina, independencia, usted tiene ganas de esto”, dijo la artista sobre su trabajo.

También contó que llegó a la música desde joven gracias a la influencia de su padre, quien también toca la guitarra y le enseñó los primeros libros sobre artistas.

“Yo soy muy de buenas de contar con papás que no me presionaron a cambiar. Como soy me aceptaron y aunque me ponían reglas, para la creatividad o quererme expresar me daban toda la libertad”, aseguró la cantante.

Finalmente se refirió a su colaboración con Karol G en Ocean, una de las canciones más conocidas en su carrera.

“A larga distancia nos tocó, luego tuvimos la oportunidad de hacer el video. Fui muy afortunada, estuve muy contenta”, dijo.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.