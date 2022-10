Víctimas de accidente aéreo en Santa Marta niegan existencia de póliza de 5 millones

Luego del accidente ocurrido en el aeropuerto de Santa Marta, que dejó como saldo un menor muerto y varias personas heridas, Alejandra del Valle, abogada de las víctimas del accidente aéreo, aseguró que se desconoce el origen de la información que daba cuenta de una póliza de seguro por cinco millones de dólares.

Según la jurista, nadie se ha dirigido ni a las víctimas, ni a ella como representante legal, para realizar un ofrecimiento económico, por lo cual desmiente la información que se ha conocido a través de medios de comunicación.

La W Radio, conoció en exclusiva, de la existencia de una responsabilidad civil de al menos 5 millones de dólares para pagar los daños ocasionados, sin embargo, la abogada desmintió tales afirmaciones.

“Hay preocupación porque hasta la fecha no hay un nombre de la aseguradora, es mentira que ha existido un ofrecimiento, no existe ninguna póliza, no hemos tenido conocimiento de algún ofrecimiento de la empresa operadora”, dijo la abogada de las víctimas, Alejandra del Valle a la W Radio.

La atención a los heridos en la clínica fue por medio del Sisben y no porque, al parecer, existiera una póliza, “un abogado de la empresa operadora se ha acercado, pero hasta la fecha no ha acreditado con poder que efectivamente la representa”, aseguró la abogada de las víctimas.

Se conoció además que cuando la clínica dijo que se estaban acabando los recursos, la empresa Panamerican Training Center realizó unos depósitos de manera directa “Inicialmente hicieron un depósito de 30 millones de pesos, el lunes se hizo un segundo depósito porque la adulta mayor tiene pendiente una cirugía de pelvis, pero al preguntar sobre la póliza evaden la respuesta”, precisó la abogada de las víctimas.