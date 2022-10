Fiscalía concluyó que no se incrementó el patrimonio de Carlos Mattos

La Fiscalía General de la Nación concluyó tras una ardua investigación que no se incrementó el patrimonio del empresario Carlos José Mattos tras el pago de millonarios sobornos a dos jueces de la República y a funcionarios de dos juzgados dentro del escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai.

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le hubiese ordenado a la Fiscalía adelantar la investigación para determinar si a raíz de las medidas cautelares y las demás decisiones que adoptaron los jueces que recibieron las millonarias coimas en 2016 se había aumentado o no el patrimonio de Mattos, el ente acusador adelantó un rastreo nacional e internacional que evidenció que el empresario no tuvo beneficios económicos a raíz de los hechos de estos corrupción.

Cabe recordar que Carlos Mattos buscaba quedarse con la autorización de continuar vendiendo vehículos de la marca coreana en Colombia y por ello, sobornó a los jueces (así lo confesó en una audiencia de abril de 2022, donde aceptó cargos).

De igual modo, la decisión del Tribunal ocurrió en medio de la declaratoria de nulidad de la condena de nueve años y cinco meses de prisión que impuso el juez 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático.

Debido a esto, el delegado de la Fiscalía, Daniel Hernández, explicó en medio de la audiencia que a Mattos no se le incrementó su patrimonio a raíz del escándalo de sobornos.

“El análisis de las pruebas lleva a concluir lo que se ha mantenido a través del tiempo, la decisión judicial comprada no generó incremento patrimonial para el empresario Carlos Mattos”, dijo.

Hernández defendió la labor de la Fiscalía al asegurar que 14 personas han sido acusadas formalmente y se han proferido condenas.

En ese sentido, Hernández ofreció disculpas públicas a la judicatura porque desde el inicio no se analizó la venta de vehículos.

“La Fiscalía no ha sido ineficiente en la investigación. Se ha demostrado cómo se manipuló el reparto para favorecer al empresario. Hemos llevado a juicio a 14 personas, desde la cabeza principal hasta el menor funcionario del centro de servicios. Pido excusas a la judicatura porque no analizamos la venta de los vehículos, pero fue porque no se tenía una relación directa con los hechos que son de la investigación”, manifestó.

Los documentos de la investigación que adelantó en el país y en el exterior la Fiscalía General fue enviada directamente al juez del caso y a cada uno de los intervinientes.

La audiencia continuará este viernes 28 de octubre desde las 10:00 de la mañana.