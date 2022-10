Gustavo Petro le recomendó a Nicolás Maduro reingresar a la CIDH

El presidente de la República Gustavo Petro participó este jueves de los diálogos regionales vinculantes que tuvieron lugar en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, el espacio convocado por el Ministerio de comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación que tiene como propósito lograr que los habitantes de norte de Santander entreguen sus propuestas para la construcción del plan Nacional de desarrollo.

En medio de este encuentro, el jefe de estado le recomendó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro que regrese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“En solicitud respetuosa al vecino país: fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no haya persecución política en América del Sur, que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político”, manifestó.

“He invitado al presidente del país vecino que reingrese su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le he dicho que yo soy presidente porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me defendió, de lo contrario aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos me habría ya inhabilitado por 15 años”, agregó Petro.

Además, añadió: “no es posible un territorio próspero, democrático, pacífico, si no hay un crecimiento del conocimiento de la sociedad en general y la sociedad del conocimiento no es posible si las instituciones de la educación no se desarrollan”.

El presidente Gustavo Petro refirió a la importancia de la educación integral, la universidad y la sociedad del conocimiento.