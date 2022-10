Piden celeridad en investigación para esclarecer una extraña muerte en Cartagena

Cartagena

Desde el 17 de julio de este año no hay día en el que María Cortes Muñoz no sienta tristeza, desespero, pero sobre todo, impotencia. Ese día, tras más de una semana en una Unidad de Cuidado Intensivos, falleció Erick Jhoan Cortes Muñoz, su único hermano.

A María, como al resto de su familia, la desvela el hecho de que la muerte de su hermano no se logre esclarecer y que en el caso no haya justicia. “Estoy aburrida de la justicia de Colombia”, dice angustiada y denuncia que el caso de su hermano no avanza en la Fiscalía 19 Especializada de la Seccional Bolívar, en la que denunciaron el ataque que le causó la muerte a su hermano. Lo que piden es celeridad en el proceso.

Erick estaba en su casa la tarde del 7 de julio de este 2022 cuando su amigo, el médico Eduardo Quintero, lo invitó a una salida que terminó en una noche de rumba. Videos de la vivienda de Erick muestran cómo se alista y sale en la camioneta que pasó por él.

A esa noche de rumba los acompañaron una mujer y otro amigo de Quintero. El destino: la discoteca Tu Candela, en pleno Centro Histórico de Cartagena. En ese lugar pasaron toda la noche.

Al salir del establecimiento, Quintero empezó una discusión con Cortes en medio de la cual, según advierte la familia de la víctima, le propinó un golpe que lo tumbó. La cabeza de Erick habría caído sobre uno de los bolardos de concreto de la zona.

Ante la vista de decenas de espectadores que a esa hora transitaban por el céntrico lugar, el médico Quintero embarcó a Erick en un taxi con destino al parqueadero de la Marina, donde estaba estacionada su camioneta.

De ese lugar, ante el estado de inconsciencia en el que estaba Cortes, el médico lo llevó a la Clínica San José de Torices. Ese centro médico no es el más cercano desde el Centro Histórico, pero ahí trabajaba Quintero.

”Cuando ingresó a mi hermano le dijo a todo el personal médico que mi hermano iba por intoxicación etílica. Le pusieron tres destrozas a chorros, pero mi hermano no respondió y una médica de turno dijo que le hicieran un TAC urgente y Eduardo (el médico) no dejó que atendieran a mi hermano y se lo llevó y fue después cuando lo llevó a casa de mi mama”, cuenta María.

Del momento en el que Quintero lleva a Cortes a su casa también hay videos. Las imágenes muestran cómo el médico saca de su camioneta a Erick, trata de ponerlo en pie y como no responde lo carga y lo ingresa a su vivienda.

”Al ver que mi hermano no respondió mis papás decidieron llevarlo a la clínica La Ermita, el 8 de julio en horas de la tarde. Le colocaron destroza y al ver que no respondió le ordenaron tomografía y se dieron cuenta que mi hermano tenía hematomas en la cabeza uno en el frontal y otro en el occipital. La neuróloga desde el primer momento nos dijo que, si mi hermano moría el levantamiento del cadáver lo hacía la Policía y no ellos, porque la muerte no era por causas naturales”, relata María.

El 11 de julio, Emérita Muñoz, la madre de Erick presentó la denuncia en la que le contó a la Fiscalía que el médico Eduardo Quintero le habría propinado a su hijo un golpe que lo tenía al borde de la muerte. “Tenemos una gran sospecha de que quien le propinó los golpes fue el médico Eduardo Quintero, por resentimiento que tiene debido a que él manifestó que mi hijo tiene algo con su hija. Además, la noche que estaban tomando el tuvo contacto muy cercano con la mujer con quién el señor Eduardo estaba departiendo, lo cual le causó celos”, fue lo que le contó la madre de la víctima a la Fiscalía.

Desde entonces el caso está en la Fiscalía 19 Especializada, pero, según denuncia la familia Cortés Muñoz, no hay avances a pesar de que han aportado al ente investigador todo lo requerido.

¿Qué responden la Fiscalía y Quintero?

W Radio contactó a la Fiscalía, porque la familia de la víctima teme que no se logre esclarecer el hecho y no haya justicia en este caso.

Desde la Seccional Bolívar del ente acusador confirmaron a este medio que el caso sigue en etapa de indagación. “Cursa la actuación penal por hechos en los que se produjo el deceso de quien respondía al nombre de Erick Jhoan Cortes Muñoz. La misma se halla en estado de indagación (recolección de Elementos Materiales Probatorios, Evidencia Física e Información Legalmente Obtenida)”, respondió el ente acusador.

Esta emisora también contactó al médico Eduardo Quintero para conocer su versión, pero dijo que prefería no hablar al respecto por recomendación de sus abogados. “Es un tema delicado para estar ventilando en la radio. Es mejor que las autoridades manejen ese tema. No, no voy a hablar de ese tema”, dijo.