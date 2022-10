Secretaría del Hábitat Bogotá ordena a Peñas Blancas reparar fachada de su edificio

Bogotá

Tras la investigación hecha por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, este ente ordenó a la sociedad Peñas Blancas S. A. hacer las obras que correspondan para reparar los errores cometidos durante la construcción del edificio del mismo nombre ubicado en la avenida circunvalar con calle 81.

La sociedad deberá ejecutar estas obras en el plazo de un año y deberá pagar una sanción de $61.164.783 determinada mediante la Resolución No. 2275 del 27 de octubre de 2021. Las autoridades de la ciudad también confirmaron que las fallas en la construcción no ponen en riesgo la estructura base del edificio, por lo que no hay riesgo de colapso.

Según la Secretaría, que investigó los deterioros constructivos denunciados en el año 2019, esta empresa constructora tiene 10 días para certificar la ejecución de todas las obras para la corrección de las deficiencias en la construcción.