A unas cuadras de la Plaza de Bolívar morimos de sed: habitante de Policarpa, Bogotá

Bogotá

Tras 7 meses de ineficiencias en el servicio de agua en el barrio Policarpa, en la ciudad de Bogotá, los habitantes del sector decidieron salir a tomar las arterias viales de este barrio para reclamar su derecho a este líquido.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio Manuel Marroquín, habitante y líder del barrio, contó que la situación es bastante lamentable, pues en el sector hay niños y adultos mayores que no cuentan con el servicio. “Son más de 350 familias que no tienen una solo gota de agua. En esta problemática llevamos siete meses, pero a veces llegaba periódicamente, ahora hay sectores donde no llega nada”, manifestó.

Según relató Marroquin, las personas del sector han sobrevivido estos días con la colaboración de la comunidad y recogiendo aguas lluvias para hacer la labores de aseo de sus hogares.

Sin embargo, para el consumo han tenido que recurrir a comprar agua en bolsa. “La comunidad ha instalado tanques de agua y mangueras para ayudar a estas personas. Es una pena que a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar estamos muriendo de sed”, expresó este líder del barrio Policarpa.

Por su parte, el Acueducto de Bogotá ha explicado que está trabajando con un sistema de abastecimiento provisional, pero según los habitantes este sistema fue ordenado por la Personería de la ciudad hace 15 días y apenas hoy, mientras se desarrollaba la manifestación, llegó el primer carro tanque.

Como respuesta al plantón de este miércoles 26 de octubre, el Acueducto de la ciudad anunció una mesa de trabajo con la comunidad y la Personería de Bogotá para solucionar esta ineficiencia en el servicio de agua, a lo que Marroquín dijo que los vecinos de este barrio están listos para hablar y llegar a una salida.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.