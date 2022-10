Carlos Baute estrena “Ni la mitad”, una canción inspirada en la historia de un fan

El cantante venezolano Carlos Baute pasó por los micrófonos de Contrarreloj a propósito del lanzamiento de su canción “Ni la mitad”. En la primera entrevista a un medio colombiano por este estreno, reveló detalles detrás de la letra de esta canción.

Según contó este reconocido artista, se trata de una historia que empezó a construirse gracias a una experiencia de un seguidor suyo en redes sociales.

Fue justamente en la pandemia que decidió acercarse a sus fanáticos a través de TikTok, una red social que alcanzó popularidad en pleno confinamiento.

“En esa época estaba muy de moda TikTok, me divertí mucho por lo del baile y en ocho días usé las redes y dije cuéntenme sus historias y si hay una que me motive, la escribo”, dijo.

Carlos Baute también reveló: “es una canción que nació gracias a historias que me contaron en redes sociales, esta me llegó al corazón y dije que debía ponerle música, en realidad no cuento la mitad de lo que me dijeron, pero es muy pasional”.

Finalmente reveló que en pleno confinamiento se dedicó a escribir varias canciones y está próximo a lanzar un villancico.