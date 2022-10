Entregan tierras a 50 familias víctimas del conflicto armado en Córdoba

El presidente Gustavo Petro, presidió este 29 de octubre la entrega de la reconocida hacienda Támesis a cerca de 50 familias víctimas del conflicto armado en Córdoba. De acuerdo con lo informado, este predio estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que, al parecer, la familia Castaño Gil reconociera que era de su propiedad.

Como se recordará, el Clan Castaño lideraba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Córdoba y El Urabá antioqueño, por lo que el el presidente Petro considera que este es uno de los primeros pasos para lograr la paz total.

“Esto se consiguió con la fuerza de la cocaína y de las armas, es una hermosa casa, una hermosa tierra, pero no hay una yuca sembrada, no hay una mata de maíz y, entonces, ¿Para qué es la tierra fértil? La tierra tiene una función social, es propiedad privada de alguien, pero esa propiedad tiene una función, es para algo; no es para ver pasar en pasarelas las mujeres que se compran ejerciendo el poder el machismo feudal, no es un sinónimo de poder”, dijo el jefe de Estado.

“Si vamos a hablar de paz, es esto, es que las mayorías nacionales sea en el campo o la ciudad puedan acceder a los instrumentos de la creación de la riqueza”, precisó Gustavo Petro.

En ese sentido, agregó que “nos fueron acostumbrando a programas en lo que todo trataba de tirar una limosna, mientras, lo mejor, lo grueso, lo fundamental para la creación de la riqueza quedaba en manos de cinco personas. Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente, no estamos entregando una limosna, estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación que es la tierra, la tierra es un instrumento de producción”.

En medio de su discurso desde la hacienda Támesis, el presidente Petro hizo una grave revelación al sostener que, pese a que este lugar estaba cobijado con la medida de extinción de dominio, siguió siendo un supuesto centro de negocios relacionados con el narcotráfico.

“¿Quién administraba esta hacienda hasta hace unos días? No voy a pronunciar su nombre ni voy a hacer acusación directa porque me voy a ganar una denuncia por calumnia, pero tenemos todas las transacciones financieras que surgían de este bien que estaba administrado por el Estado, no por un particular. Las transacciones financieras van mostrando que las compras y ventas de ganado que se hacían desde este punto porque siguió siendo un centro económico, eran las mismas que se hacían cuando el poseedor anterior al Estado, o sea, el narco, poseía la hacienda, no cambio nada”, puntualizó el mandatario.

Los polémicos interrogantes de Petro:

“¿El Estado ha administrado la buena circulación del dinero del narcotráfico? ¿Es un narcoestado? ¿Qué hicieron con esta hacienda que no se explican funcionarios de la SAE? ¿Por qué esta hacienda sigue siendo un motor de la economía narcotraficante en Córdoba si es que está en manos del Estado, no del narcotráfico, aparentemente? Entonces, aquí hay que hablar porque no es el único caso en Córdoba, de cuál es la relación que habrá entre la sociedad colombiana, el Estado y los antiguos dueños del narcotráfico que fueron dueños de esta hacienda ¿Hicieron la paz? ¿Puede este gobierno confiar en esa paz?”.

Tras lo expuesto, el Gustavo Petro dijo que “a los amigos de Mancuso les digo que ya llegó la época en la que hay soltar la tierra, porque la tierra la necesita la humanidad, yo no los voy a perseguir”.

“Esta tierra en paz puede producir alimentos en manos del pueblo campesino que se volverá diez hectáreas por campesino, créditos suficientes para ellos, proyectos productivos para ellos. Támesis se vuelve un baluarte campesino”, señaló Petro.

Por otra parte, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas, sostuvo que este acto sería el principio de una política que busca saldar deudas históricas con las víctimas del conflicto armado.

“Presentamos a ustedes lo que hemos denominado el Acuerdo de Támesis, por gestarse aquí, porque aquí inicia la entrega de las primeras 60.000 hectáreas en una primera fase porque serán más que les despojamos a las mafias y ponemos al servicio de la producción campesina. Este acuerdo no es gestado por la SAE, es un acuerdo gestado por el Gobierno Nacional”

Reacciones de las familias víctimas:

Mientras, la representante de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (AMUC), Arcila Moreno, resaltó que “esta mujer que ustedes ven aquí, fue desplazada de la casa de Carlos Castaño directamente, me mataron familia, me tiraron a la calle y empecé en un proceso de limosneo, se puede decir, de un gobierno que no tenía en cuenta de dónde venía, simplemente, quien iba a declarar a ese se ayudaba y nosotros por el miedo no declaramos, porque sabíamos quién tenía nuestras tierras”

Otra de las intervenciones conocidas en este acto fue la de Rosmy Rojas, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quien precisó que “quién lo creyera estar aquí en esta hacienda, después que miles de campesinos y campesinas fueran víctima de la casa Castaño, especialmente, compañeros afiliados a nuestra organización, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Estamos cansados de la violencia, aquí vamos a trabajar para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y una potencia mundial de la producción agrícola”.