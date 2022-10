El homicidio del abogado Charly Moreno que enreda al alcalde de Quibdó

Sigue La W conoció un audio que comprometía al alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, en un supuesto caso de homicidio y posibles actos de corrupción.

En la grabación el personero de Quibdó, Domingo Ramos, asegura que: “yo sé que él anda diciendo que me saca de aquí de la Personería, ya me dijeron que está moviéndose en el Procuraduría para que me destituyan, igual yo ya estoy preparado para lo que sea. Yo tengo como manifestar que él mandó a matar a un abogado reconocido aquí en la ciudad de Quibdó, porque iba a hablar de los problemas del municipio, también sé lo que le mandó a hacer a un excandidato que lo estaba molestando; yo sé las trampas que hizo para ganar, él verá si se mete conmigo, esperemos a ver quién pierde más”.

Por su parte, el mandatario Sánchez, señaló que se trata de un acto de injuria y calumnia por parte del personero, “él se refiere a un homicidio del que otra persona ya me había sindicado y eso ya está esclarecido”.

Al parecer, el personero estaría señalando al alcalde de estar involucrado en el homicidio del abogado Charly Moreno, asesinado el pasado 8 de agosto de 2021. Por estos hechos, a los tres meses fue capturado un hombre conocido como alias ‘Fuga’, sin embargo, no se conocieron más detalles al respecto.

Pese a que el alcalde Sánchez anunció que este crimen está completamente “esclarecido”, la madre del abogado, Teresa Mosquera, asegura que esto no es cierto y que solo hay un capturado del que se desconoce el proceso penal.

Cabe resaltar que el abogado Moreno había denunciado varias amenazas, una de ellas la dijo durante una entrevista en el medio de comunicación RTV de Quibdó, “temo por mi vida, hoy me amenazó un teniente de la Policía, dijo que había una orden de que yo debería estar muerto”.

“Me parece una falta a la verdad, porque yo que soy la mamá no tengo nada claro. La Fiscalía no se ha comunicado con nosotros y el caso lo están a penas investigando, entonces no sé porque el alcalde dice que está esclarecido (…) no quiero que el asesinato de mi hijo quede impune”, señaló la madre del abogado asesinado.

De igual forma, señaló que a pesar de que la Defensoría del Pueblo solicitó que se le asignara un esquema de seguridad, “nunca le prestaron la seguridad”.

Por otro lado, Darwin Lozano, líder social y veedor de Chocó, mencionó que “nosotros hemos venido denunciando abiertamente esa complicidad que hay en los entes de control que no operan contra los mandatarios”.

A su vez se refirió a los señalamientos del personero contra el actual alcalde de Quibdó: “esto es una pelea entre socios, amigos y conocidos que lo que saca a la luz, de manera presuntiva, es lo que siempre se ha venido denunciando, no solamente por la víctima de esta persecución, sino que también a nosotros porque desde el 2020 nos tocó abandonar el territorio para no correr la misma suerte del abogado Charly”.

“Cuando asesinan a Charly al otro día sale un panfleto narrando los hechos y poniendo en evidencia la situación de manera cronológica de ese homicidio (…) entonces yo le total credibilidad a lo que dice el personero, porque esto no es un hecho nuevo y es un secreto a voces en el departamento del Chocó de los presuntos nexos de la administración con los grupos al margen de la ley”, puntualizó el líder social.

Escuche la entrevista completa: