La historia del despojo del ‘clan Castaño’ en la Hacienda Támesis

Según indicó el Gobierno, 50 familias víctimas del desplazamiento y del ‘clan Castaño’ que comandó las AUC, serán reparadas con la entrega de 590 hectáreas de la Hacienda Támesis ubicada a 7 kilómetros de Montería, Córdoba. El presidente Petro anunció su entrega a las víctimas del conflicto que, durante años, vieron cómo estos terrenos fueron usados por paramilitares, testaferros y narcotraficantes.

Sigue La W habló con algunos de los habitantes de la zona que salieron desplazados víctimas de la violencia ejercida por muchos de los miembros de la familia Castaño.

Ellos han venido reclamando constantemente ante la Unidad de Restitución de Tierras, pero por ahora, los jueces no han determinado sentencias para reintegrar en su totalidad estos predios a los propietarios.

En visita a la zona el pasado 29 de octubre, el presidente Gustavo Petro, dijo que la recuperación del terreno es “uno de los pasos para lograr la paz total”.

“La tierra tiene una función social, es propiedad privada de alguien, pero esa propiedad tiene una función, es para algo; no es para ver pasar en pasarelas a las mujeres que se compran ejerciendo el poder del machismo feudal, no es un sinónimo de poder”, añadió.

El presidente también hizo una fuerte crítica a la forma en la cual se han manejado las cosas desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Se han robado los bienes, las transacciones financieras van mostrando que no cambio nada”, afirmó.

Tarcila Moreno es una de las víctimas de despojo de tierras, fue violentada y obligada a salir de su parcela, según ella, por personas que se identificaron como parte de la familia Castaño.

“Soy víctima desde 1989 de los Castaño, ellos nos despojaron de las tierras, asesinaron familias, nos hicieron mucho daño, siempre se identificaron como miembros del ‘Clan Castaño’”, afirmó.

Por su parte José Ibarra, otro de los pobladores afectados por las AUC, recordó el momento en el que miembros de ese grupo se acercaron hasta su finca y lo intimidaron.

“Nosotros estábamos en plena recogida de cultivo, se aparecieron y nos sacaron. Todo se perdió, eran 220 toneladas de alimento, mataron a algunas personas, hirieron a otros y hasta el momento no hemos recibido nada. Hemos colocado las demandas y reclamos, y como siempre la justicia dice que hay un proceso y tenemos que esperar”, señaló.

Por último, Candida Saenz, otras de las personas afectadas por los constantes actos de violencia e impunidad del ‘Clan Castaño’, expresó su dolor frente a lo ocurrido con sus familiares y amigos de la región.

“Fui desplazada, me mataron a mi compañero, quedé con mis hijos pequeños y de ahí me desplace para Montería. Hemos hablado con todas las entidades pero no hemos tenido respuesta, esperamos que el gobierno, nos entregue ese beneficio”, explicó.