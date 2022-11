Amo Colombia y llevo la medalla con orgullo: campeona del Oceanman en Grecia

En diálogo con Contrarreloj, la colombiana Martha Liliana Jaramillo reveló detalles de su participación en Oceanman, una Copa Mundo de natación en aguas abiertas que se desarrolló en Creta, Grecia.

Esta colombiana, de 62 años, se coronó campeona en la categoría de 5 kilómetros y reveló detalles sobre su preparación y próximos desafíos deportivos.

“Amo Colombia y llevo la medalla con todo el orgullo del mundo. Venir a Grecia era un sueño y lo logré, no tengo patrocinio, pero vuelvo a Colombia muy orgullosa”, aseguró Jaramillo.

En cuanto a su técnica, se refirió a la “malicia” en el agua. Según contó, es su estrategia para dejar que las olas la ayuden en plena competencia.

“Es que la ola me ayude, en el poco trayecto que la ola me lleve y cuando me quiera echar para atrás, patada fuerte, no me dejo devolver”, explicó esta deportista.

Finalmente contó que espera volver a participar en esta competencia el próximo año y defender su título de campeona mundial.

