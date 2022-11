Nadal no ve cerca su retiro: problemas físicos no lo privan de hacer lo que le gusta

El español Rafael Nadal habló en La W este 1 de noviembre y contó que a pesar de los problemas físicos que ha tenido en su carrera, sigue teniendo la misma pasión por lo que le gusta y no lo han privado de conseguir sus objetivos, dejando entrever que un pronto retiro no está dentro de sus planes.

Para todo deportista su principal herramienta, que es el cuerpo, debido al gran esfuerzo que se hace continuamente pasa factura, pero Nadal recalca la importancia de saber controlar esto. “Los deportistas profesionales, y más cuando ya tenemos una edad, debemos ir gestionando nuestras carreras de la manera que se pueda. Ya llevo muchísimos años un nivel alto y con muchos esfuerzos de mi cuerpo”.

Sin embargo, para el tenista no ha sido un problema que lo haga desistir, pues dijo que “es lógico que ocurran cosas. También es cierto que dentro de mi carrera he sufrido más inconvenientes físicos que de lo que me hubiera gustado pero de alguna manera no me ha privado de seguir haciendo lo que me gusta y de seguir compitiendo por las cosas que realmente me ilusionan”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Rafael Nadal a sus 36 años ha sido sometido a cirugías de apéndice, de tobillo derecho, de pie izquierdo y ha tenido diferentes lesiones que lo han dejado por fuera de al menos 10 Grand Slams.

Igualmente, por medio de tratamientos con células madre ha intentado hacerle frente a esos problemas físicos. “En algunas cosas me ha funcionado, en otras no. El cuerpo responde a una serie de cosas de una manera y otra, y depende de las situaciones. Siempre estoy dispuesto a probar cosas” dijo el tenista.

A pesar de eso, el deportista nacido en Mallorca, España, ha ganado más de 90 títulos en toda su carrera profesional, dentro de esos 22 son Grand Slams, los torneos más importantes a nivel de tenis de alto rendimiento.

Por la misma línea, esa resiliencia que lo ha llevado a ser 15 veces top 5 del ranking ATP mundial es lo que a día de hoy tampoco le deja poner en su agenda, el retiro.

“De momento no estoy pensando en eso la verdad (retiro) porque cuando uno está pensando en eso no está centrado en lo que tiene que estar. De momento sigo activo, sigo teniendo mis objetivos a nivel personal y a nivel deportivo. Sigo centrado en ello”.

Además, el campeón mundial volverá a las canchas para el Masters 1000 de Paris-Bercy y sus sensaciones aunque son positivas, también tienen incertidumbre. “Es difícil saber como voy a estar, son bastantes meses sin jugar o jugando prácticamente nada, entonces es complicado saber en qué estado se va a llegar. Pero estoy feliz por el regreso”.

Por otro lado destacó entre risas que ya no está para nuevas rivalidades teniendo en cuenta el potencial de los nuevos talentos como su connacional Carlos Alcaraz. “Ayer mis rivalidades eran con Andy Murray, con Roger Federer, con Djokovic, pero la realidad es que con estas nuevas generaciones no estoy para una nueva rivalidad” dijo.

Así mismo, resaltó la labor de estos talentos emergentes, como Alcaraz. “Me hace feliz ver a un compañero mío español triunfando y con un gran futuro por delante sin ninguna duda. Tener a Carlos en el circuito es una noticia fantástica para el tenis español y vamos a disfrutar de ello”.

Dentro de la charla también habló sobre su compañero y rival Roger Federer, tras el retiro del jugador suizo. “Me siento afortunado de hacer parte de su carrera deportiva y de haber compartido tantos momentos juntos. La despedida de Roger fue un momento muy duro” dijo Nadal.

El tenista español también dará un partido de exhibición en Colombia el próximo 29 de noviembre en donde enfrentará al noruego Casper Ruud en el Coliseo Live de Bogotá. “La ilusión es muy grande porque tengo un gran recuerdo aquí” puntualizó.

Finalmente, ‘Rafa’ volverá a las canchas mañana 2 de noviembre para disputar el Masters 1000 de Paris-Bercy. Se enfrentará al norteamericano Tommy Paul a la 1:30 de la tarde, hora estimada en Colombia.