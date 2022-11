Si hubo irregularidades fue de parte de ellos: Palomino sobre finca que SAE adjudicó

Luego de que la SAE revelara cuáles son las presuntas irregularidades que encontraron en el contrato que le entregó al exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, de la Hacienda Granada, en Ubaté, Cundinamarca, del narcotraficante Pedro Orejas, el oficial respondió a los señalamientos.

En diálogo con Contrarreloj, el general en retiro Rodolfo Palomino negó que tenga que ver con las acusaciones que se han hecho y explicó lo ocurrido, según el, con este predio.

“Se dieron muchos bienes como los que tiene la SAE, sencillamente aparece en la página, cualquiera puede consultar como yo lo hice. Cuando haya necesidad de sacar las cosas, se sacan, pero acá no vamos de ninguna manera, como jamás hemos hecho, lo indebido, las cosas en derecho se deshacen como se han hecho”, indicó Palomino.

Sobre si hubo o no irregularidades en esta adjudicación, señaló: “de pronto por parte de ellos, pero por parte mía ninguna, eso es categórico, clarito y con letras en mayúsculas, de mi parte absolutamente ninguna. No lo sé si hubo tráfico de influencias, no tengo argumentos para afirmarlo, estamos totalmente dispuestos a atender cualquier requerimiento”.

Por último, Palomino dijo e insistió: “una cosa es clarita para todo el mundo, yo no hice ningún tipo de convenio o contrato con nadie distinto al Estado, ese es un bien que ya es de los colombianos, no hice ningún contrato con ningún particular y menos con un delincuente, jamás en mi vida institucional ni personal he tenido un contrato o trato con delincuentes”.

Según la SAE, se aprobó el arrendamiento de la hacienda con la sociedad del general en retiro Rodolfo Palomino denominada Paar Consulting Group S.A.S. mediante dos actas: una del 10 de agosto y otra del 11 de agosto, y el 17 de ese mes se celebró el contrato de arrendamiento.

Este contrato se celebró antes de la llegada de la administración actual, es decir en el gobierno Duque. “No es normal que los predios que han sido de la mafia en este caso un predio que era perteneciente al narcotraficante Pedro Orejas de quien el general Rodolfo Palomino fue el policía que lideró operativos contra este narcotraficante termine después beneficiado del mismo”, dijo la entidad.