Armando Benedetti. (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

“El canciller me regañó por decirle ‘pendejo’ a Guaidó”: Benedetti

Sigue La W habló con el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, quien se refirió acerca de el restablecimientos de las relaciones entre los dos países vecinos, el comportamiento del dólar, del petróleo y la reciente polémica que hubo por unas declaraciones contra Juan Guaidó en El Efecto Cocuyo.

En medio de una entrevista con el medio El Gran Cocuyo, Benedetti habló sobre los cuestionamientos que hizo Guaidó sobre él antes de llegar al país a entregar las cartas credenciales al gobierno de Nicolás Maduro en el marco del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países tras el triunfo del actual presidente, Gustavo Petro.

“Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?”, dijo en su momento el embajador.

Además, agregó que “cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador”.

Ante este hecho, aseguró que ya ha recibido distintos llamado de atención, incluso, desde la Cancillería le hicieron saber el descontento. “Ya fui regañado por el canciller”.

Finalmente señaló que no hay oposición y “él no ha sido elegido popularmente de nada”.