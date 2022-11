Presunto caso de homofobia en Theatron, ¿qué dicen las partes?

Bogotá

A través de redes sociales se conoció la historia de Kundaly Gómez, un hombre que denunció un presunto caso de homofobia en Theatron de Película, uno de los bares más famosos de Bogotá.

“Yo nunca había vivido ni me había imaginado siquiera vivir una experiencia tan catastrófica”, escribió el hombre.

El denunciante pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para contar detalles de la noche del 6 de noviembre en medio de la reconocida fiesta de Halloween en dicho bar.

De acuerdo con Gómez, durante este evento las rutas de salida cambiaron, algo que no entendían.

“Eran rutas nuevas y la ruta de evacuación no era la misma que uno frecuenta para salir. Estábamos en Barú, uno de los 16 ambientes del bar, atrás quedan los casilleros; nos vamos a la entrada de los casilleros, pero esto lo estaban tomando como salida”, explicó.

En ese sentido señaló que su hermano se devolvió a los casilleros, “le dice a una chica de logística que él necesita entrar para recoger sus pertenencias y salir por ese lado con el resto de gente, ella le dice que no puede, pero él responde que necesita sacar sus cosas”.

Posteriormente, contó que hubo un altercado: “mi hermano sí había ido a ingresar por allá, pero resulta que él le dijo a la chica que necesitaba ir al baño, ella le dijo que todo estaba cercado. Ella lo agarra del brazo y le dice “entonces qué”, él le dice que no se confrontará con ella”.

“Ahí llega un chico de logística y lo agarra y le dice que por qué se confronta con una mujer, que si es que era muy macho. Él empieza a gritar, llegan más personas de logística y lo agarran. Ahí me di cuenta, corro hacia allá, tomo a la chica del brazo la halo y ella estaba buscando la forma de rasguñar a mi hermano, pero no lo logró”, añadió.

De igual forma, contó que otro hombre de logística lo tomó del cuello y empezaron a forcejear, “logré soltarme, pero llegan otras personas de logística me tumban al piso, yo buscaba levantar la cara para ver quién era la persona que me golpeaba, eran como cuatro o cinco personas, pero me chuzaron los ojos para que no mirara quién me pegaba”.

Además, relató que lo insultaron con diferentes groserías: “me dijeron que yo era una loca, de que yo era una niña, un marica, que eso era cosa de hombres, que los puños eran de hombres”.

Gómez aseguró que no hubo agresión al staff de Theatron por parte de él ni de las personas con las que iba, “yo publiqué un hilo completo desde mi perspectiva de cómo viví la situación. Yo le dije a mi hermano que contara su perspectiva, él dice que nunca tocó a esa muchacha, ni le levantó la mano o le dijo groserías”, puntualizó.

Por otro lado, aseguró que desde Theatron intentaron contactarse con él y su hermano, les pusieron una cita, pero decidieron consultarlo con un abogado.

Kundaly Gómez, contó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía y en Medicina Legal le dieron 12 días de incapacidad, “el médico me dijo que la lesión en el párpado fue profunda y grave”. Así mismo, contó que su tabique y sus labios salieron lesionados.

¿Qué dice Theatron?

Edison Ramírez, director creativo de Theatron, dio su versión de los hechos en Contrarreloj y aseguró que los denunciantes previamente habían agredido a la mujer del staff de seguridad y sus compañeros intercedieron para defenderla con técnicas protocolarias para reducir y controlar a los asistentes del bar que, según él, estaban en estado de alicoramiento.

Ramirez agregó que durante el hecho los integrantes del staff del bar le ofrecieron ayuda médica a Kundaly y su hermano, pero solo Kundaly accedió a ser atendido por el personal de salud del bar.

Rechazó cualquier comentario homofobo que hayan hecho los trabajadores de su bar, sin embargo dijo que Theatron cuenta con un psicólogo profesional dentro de su equipo de trabajo para minimizar cualquier situación en la que las personas de la comunidad LGBTIQ+ puedan sentirse inseguras.

También confirmó que el bar se contactó con los denunciantes para hacer un acercamiento para una conciliación, pero lamentablemente Kundaly y su hermano no se presentaron a la cita. Por otro lado, contó que 3 integrantes del equipo de seguridad del bar resultaron heridos en la pelea y presentaron incapacidades médicas oficiales que lo prueban.

