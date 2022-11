“Ella me provoca”, absurdos audios de periodista que amenazó de muerte a su expareja

“Yo reacciono así porque ella me provoca”: la absurda respuesta del periodista Orlando Montero en Santa Marta, tratando de justificar sus amenazas de muerte y maltrato a su expareja María Angélica Sánchez, que tuvo que esperar varios meses y demoras de las autoridades, para lograr proteger su vida.

Montero fue capturado luego de que su expareja interpusiera al menos seis denuncias en contra del periodista, quien hacía algunas semanas habría prometido asesinarla antes de finalizar el año.

En algunas capturas de pantalla se puede observar la agresividad de Orlando Montero hacía su pareja con frases ofensivas e intimidantes, en las que incluso la amenaza de muerte.

“Que tristeza siento hp, eso no se hace con la niña y conmigo, maldita vida la tuya cambiaste la sensación y el sexo por una familia, tienes una obsesión loca por un deporte que al igual que tú no vale verga... Cuídense, alguno se va de este mundo antes que termine el año...”, se puede leer en uno de los tantos mensajes intimidatorios hacía María Angélica Sánchez.

Sánchez habría acudido en diferentes ocasiones a la Secretaria de la Mujer y la Fiscalía para obtener protección, sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas con inmediatez.

Sigue la W, habló con la periodista de Seguimiento.co, Vanessa Redondo Peña quien conoció la historia e hizo toda la trazabilidad del caso. Por su parte, María Angélica Sánchez, prefirió guardar silencio mientras se adelantan todas las investigaciones.

Según datos de la periodista, las amenazas contra María Angélica comenzaron en el año 2019 y hasta la fecha son seis las denuncias radicadas ante la Fiscalía para buscar protección.

“Ninguna de las seis denuncias había surtido efecto, en marzo de este año logré registrar una golpiza que él le propinó”, explicó.

Cuenta Redondo que pese a que existía una orden de captura con el señor montero, en la Fiscalía argumentaron en diferentes ocasiones que la misma no se podía hacer efectiva porque el funcionario encargado de legalizarla estaba de vacaciones.

“Ella denunció seis veces en la Fiscalía, también fue a la Secretaría de la Mujer y allí le dijeron que no podían asistir a su domicilio”, agregó.

Redondo, también conoció la versión de Orlando Montero quien en algunos audios afirma que “ella en la casa adentro, me tiraba trompadas, es un show mediático, no le he hecho absolutamente nada”.

La periodista de Seguimiento.co, manifestó que después de dar a conocer el caso ha recibido hostigamientos. “Son constantes los insultos de varios periodistas acá en Santa Marta, dicen que teníamos que tener solidaridad con orlando”.

Vea la entrevista completa aquí: