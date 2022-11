Pondremos sabor al Mundial: Patricia Manterola por su nueva canción “Fiesta Fiesta”

A propósito de su más reciente trabajo musical, la actriz y cantante Patricia Manterola pasó por los micrófonos de Contrarreloj para revelar detalles de su nueva canción. Esta mexicana estrenó “Fiesta Fiesta”, un tema en el que llama a la inclusión a pocos días de comenzar el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Justamente en la conversación aseguró que la idea de cantar sobre la fiesta del fútbol ha hecho parte fundamental de su carrera.

“Eso de cantarle a los Mundiales me gusta. Escribí ‘Fiesta Fiesta’, es producida por un colombiano y otro productor que ha escrito para Madonna, un equipo que me siento muy contenta de haber podido reunir para estar a la altura de un evento mundial y ponerle sabor. Es un video con un ritmo inclusivo, en este momento no existen colores ni banderas”, aseguró la artista.

A pocos días de comenzar el Mundial de Fútbol, indicó que además de apoyar a México, su canción es una invitación para unir al resto de países de la región.

“Entre más canción y fiesta, mejor. Al resto de las naciones latinoamericanas las vamos a apoyar con el corazón”, dijo Patricia Manterola.

También aseguró que en el video de su canción “Fiesta Fiesta” le apostó a mostrar una celebración desde diferentes perspectivas.

“Desde mi inicio con ‘El ritmo no pare’ era fusión latina, siempre he sido una artista curiosa y ahora con el ritmo urbano se me antojó hacer fusiones urbanas, una electrocumbia. Se me da eso de la fusión y regresar a mis orígenes, ‘Fiesta Fiesta’ es como ‘El ritmo no pare’”, agregó.

En el encabezado escuche esta entrevista completa.