Se acabó la novela: Novak Djokovic sí podrá jugar el Abierto de Australia

Novak Djokovic (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo

Novak Djokovic podrá buscar su décimo título en el Abierto de Australia 2023 después de que el Gobierno australiano levantara la prohibición que se le impuso en enero de tres años sin ingresar al país. El tenista serbio había sido sancionado tras ser deportado en dos oportunidades por no estar vacunado contra el COVID-19.

Según The Guardian, el Ministro de Inmigración de Australia, Andrew Giles, le concederá un visado para poder ingresar al país si así lo desea. Esto tras el cambio de Gobierno en el país con el cual las medidas frente al COVID-19 han disminuido.

‘Nole’ ha sido bastante cuestionado durante toda la pandemia por su negativa a no vacunarse. Además, del Abierto de Australia, el tenista serbio no pudo disputar esta temporada los M1000 de Indian Wells, Miami y Montreal, al igual que el Abierto de los Estados Unidos por no estar vacunado.

Se espera que con la disminución de las medidas frente al COVID-19 a nivel global, Novak Djokovic pueda tener un calendario normal en 2023.