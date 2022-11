Las redes se volvieron imprescindibles en el oficio: escritor Juan Gabriel Vásquez

Juan Gabriel Vásquez, escritor colombiano y considerado uno de los novelistas latinoamericanos más relevantes de su generación estuvo en los micrófonos de W Radio para el programa Contrarreloj y habló sobre su más reciente galardón, el papel que desempeñan hoy por hoy las redes sociales en el oficio del escritor y sus inicios con ‘la pluma y el papel’.

El pasado miércoles 16 de noviembre el jurado de Prix du Meilleur livre étranger, escogió la novela de Vásquez llamada ‘Volver la vista atrás’ como ganadora en la categoría ‘mejor libro extranjero’.

El galardón que históricamente han ganado autores como Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ahora también reposará en las manos de Juan Gabriel Vásquez, para quien significa una gran satisfacción. “A mi desde luego me da una gran satisfacción ganar un premio así, es un premio que viene desde el año 48. El primer latino en ganarlo, si no me equivoco, fue Miguel Ángel Asturias, es muy impresionante”, dijo.

Por la misma línea, enfatizó que esto también es una oportunidad para abrir canales con el público diciendo que lo que le importa realmente del premio “es la posibilidad de que esto abra canales de comunicación con los lectores, ampliar ese grupo de gente con la que uno se comunica por medio de los libros”.

Además, sobre el libro que le permitió ganar este galardón, ‘Volver la vista atrás’, basado en la vida de Sergio Cabrera, un cineasta colombiano, enfatizó que se trata de “una historia que una sola persona no se inventa y la tentación de convertir eso en una novela fue mucha”. dijo.

También se puso sobre la mesa el hecho de las nuevas generaciones que están llegando al oficio de ser escritores, a lo que dijo que “veo una nueva generación que está trabajando con seriedad, con dedicación. Veo nuevos escritores que trabajan con mucho talento,

Sin embargo cree que las cosas han cambiado a comparación de sus inicios. “Sí creo que las cosas han cambiado mucho desde que comencé. Un cambio importante son las redes sociales, que se han vuelto una especie de medida imprescindible para hablar de la posibilidad de publicar un libro”, dijo.

Así mismo, enfatizó que gracias a las redes sociales “lo primero que les preguntan a los jóvenes escritores cuando van a una editorial a publicar su libro es cuántos seguidores tienen y esto distorsiona el oficio”, dejando entre ver la forma en que las redes sociales están impactando en los escritores.

Por otro lado, se le cuestionó sobre sus inicios, pues Vásquez estudiaba Derecho pero no le gustaban las materias, y encontró en la escritura su verdadera pasión; pasión que era exigente.

“El tipo de escritor que yo quería ser exigía mucha dedicación y por ahí me fui apartando del derecho y concentrándome en lo otro”, puntualizó.

También, dijo sobre los recientes premios nacionales de periodismo que “si hay un país en donde el humor haya estado para defendernos de la dures del día a día, es Colombia” y que por esto “no creo que esté en crisis”, hablando sobre el humor en el país.

Finalmente, el reconocido escritor colombiano cerró su intervención haciéndole una recomendación a los oyentes, y también a los lectores: El libro ‘Un mes en Siena’ de Hisham Matar.

Escuche acá la entrevista completa con Juan Gabriel Vásquez en Contrarreloj de W Radio: