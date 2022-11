“Tengo miedo”: joven relató cómo un soldado ingresó a su vivienda a acosarla

En las últimas horas se conoció un caso de dos soldados que se fugaron de una unidad militar en donde se encontraban, en el departamento de Guaviare, en el municipio de El Retorno. Según las primeras informaciones, uno de los uniformados ingresó a una vivienda en donde se encontraba una joven y decidió acosarla e insistirle para que lo besara. Así lo confirmó la víctima.

“Yo estaba en la casa de una vecina cuando llegó a pedirme el favor de cargar el celular en mi casa, cuando la vecina salió que me dijo le echara ojo a la casa de ella, él salió persiguiéndome hacia mi casa, yo abrí la puerta de la habitación y me empujó, me dijo que si no era que no tenía para cargar el celular, me dijo que le diera un beso y que le diera el número de celular, me dijo que me había visto teniendo relaciones sexuales con mi pareja en la antigua casa donde vivía, me preguntaba cosas como si me conociera de antes”, relató.

Por eso, insistió a las autoridades que se le garantice algún tipo de protección. “Yo ya pasé por un caso de estos, pido protección, que me colaboren, hoy pasó conmigo mañana puede ser con otra persona, esto qué pasó es algo grave, no duermo desde anoche en mi casa porque no sé qué represalias vaya a tomar contra mí, iba con un compañero que lo estaba esperando, me dijo que me había visto con mi pareja, eso me intimidó, la verdad nunca lo había visto, estoy muy asustada, nunca me había pasado algo así..”

Además, envió un mensaje a la Fiscalía: “tengo miedo de llegar a casa, que me colaboren, les pido apoyo para que desmovilicen al soldado, me da mucho miedo llegar a la casa en serio, esta vez fue conmigo luego puede ser contra otra niña.”

Ante la denuncia, el Ejército respondió que “tan pronto se tiene conocimiento y siguiendo los protocolos de la institución, se inició de manera inmediata el acompañamiento a la menor y su familia por parte del señor comandante de batallón de esta jurisdicción, con el fin de instaurar la respectiva denuncia contra el uniformado ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Guaviare”.

Además, por su parte, el Ejército Nacional dio inicio a la indagación disciplinaria en contra del soldado, con el fin de esclarecer los hechos sucedidos.

“Así mismo, se ordenó compulsar copias ante la justicia penal militar, contribuyendo con ello a mantener la política de cero tolerancias en actuaciones individuales de miembros de la institución que se configuren en delitos que atentan contra los ciudadanos, los principios y valores de la institución”.