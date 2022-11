Infantino, presidente de la FIFA, rechaza la “hipocresía” europea

En lo que comenzó como un monologo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el máximo dirigente del fútbol mundial aprovecho para dar “lecciones” de moral, para defender a Qatar y de paso dar un informe de lo que ha sido su gestión los últimos 4 años.

Infantino, que había decidido alejarse de los medios de comunicación los últimos meses antes del comienzo del Mundial, decidió enfrentarse a un auditorio lleno de periodistas habidos de información y con la firme intención de enfrentar al dirigente sobre diferentes temas entorno al mundial, sin embargo, el presidente de la FIFA se adelantó a la situación y toco varios temas dejando claro que no quieren dejar nada al azar.

El Italo-suizo quiso ablandar a la audiencia diciendo que se sentía catarí, árabe, gay y hasta trabajador migrante, queriendo mostrar empatía por los diferentes temas que han sido motivo de escándalo durante los últimos días en la previa al comienzo del campeonato del mundo.

Los trabajadores migrantes

Bajo la premisa de no tener que defender a Qatar porque “ellos lo pueden hacer, yo solo defiendo el fútbol y las injusticias que se han cometido”. Infantino empezó su disertación sobre los derechos de los trabajadores en este país.

Si bien no se refirió directamente a la cantidad de muertos que ha habido en la construcción de los estadios, si reconoció que hay cosas que no están bien, pero que ha habido avances en el tema de los derechos humanos en Qatar.

Infantino reconoció que ha tenido conversaciones con el gobierno local y la dirección de la OIT para crear una oficina permanente de esta entidad en Doha, lo que será un progreso para los trabajadores, dejó claro que la FIFA no le puede decir a la OIT o al gobierno que hacer, pero si ha funcionado como mediador.

También confirmó que Qatar ha desembolsado 350 millones de dólares en indemnizaciones a trabajadores y familias de los mismos que han muerto o a los que no se les ha reconocido pagos, también dejo ver que si las cosas no cambian en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores Qatar tendría que desembolsar una suma similar o mayor durante los próximos años.

Además, informó sobre la creación de un fondo de legado de la FIFA, el presupuesto de este fondo será definido después del mundial, pues los recursos saldrán precisamente de las ganancias que se obtengan.

En medio de su discurso hizo un llamado de atención a los diferentes países y sus legislaciones sobre los trabajadores, dando a entender que en otros países también se cometen abusos, pero nadie dice nada.

Así mismo, se refirió a los avances en cuanto a leyes de trabajo que ha habido en Qatar, pero de las que nadie habla, porque se obnubilan solamente por las cosas malas que suceden.

Sobre la venta de alcohol

Restó importancia al hecho de que no se podrá vender alcohol en los estadios, dejó claro que la decisión fue tomada en conjunto entre el gobierno y la FIFA, habrá cerca de 200 puntos en donde las personas podrán comprar y consumir alcohol, “siento que se pueden pasar 3 horas sin beber cerveza” estas normas existen en Francia o Portugal que no se puede tomar alcohol en los estadios, no entiendo por qué acá es un escándalo, hasta último momento intentamos ver si se podían cambiar las normas, pero no” lo cierto es que la marca de cerveza Budweiser seguirá siendo patrocinadora de la FIFA.

Derechos LGBTI

Si bien Infantino reconoció que a él mismo quisiera que la situación fuera diferente en el país árabe, llamo a entender que todos son procesos y en este momento Catar esta viviendo uno muy complejo, además re confirmo lo que ha dicho la organización del país en donde invitan y aceptan a todas las personas cualquiera sea su orientación sexual, religión o creencias.

Inclusive el moderador de la rueda de prensa Bryan Swanson, abiertamente gay tomó la palabra para defender a su jefe y a su institución diciendo que “desde la FIFA si les interesan todos los temas y quieren garantizar la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad.

Finalmente Infantino en lo que pudo haber sido su intervención más certera hizo un llamado a los medios de comunicación a no dividir más y dejar que las personas disfruten del mundial que es un evento que sucede cada 4 años. “No critiquen a los jugadores por lo que dicen o no, déjenlos hacer sus cosas, jugar, no critiquen el país, si quieren criticar a alguien critíquenme a mi, crucifiquen a la FIFA, pero no al país que organiza o a los jugadores.