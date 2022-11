Óscar Ruggeri: ‘La Copa va para Sudamérica”

Óscar ‘El Cabezón’ Ruggeri, exfutbolista argentino estuvo brevemente para los micrófonos de W Radio hablando sobre los personajes de los que se extraña su presencia en el Mundial y también, del papel sudamericano en el torneo con relación al favoritismo que tienen ciertas selecciones de la región para ganar el certamen.

De uno de los personajes que se acordó fue un excolega suyo, Ricardo Gareca, exfutbolista y exentrenador de la Selección de Perú, con la cual se quedó apuertas de participar en el Mundial de Qatar tras perder el repechaje contra la Selección de Australia.

“‘El Flaco’ Gareca, estuvimos hablando mucho antes de venirme y le pregunté si vendría pero me dijo que no, que le iba a doler no tener que dirigir un partido acá y lo siento, porque con todo el dolor en el alma Perú merecia estar acá”, dijo.

‘El Cabezón’, como se le conoce también, ya sabe qué es probar la gloria en los mundiales, pues fue campeon de la Copa del Mundo de 1986 junto a uno de los astros del fútbol más preciados del balompié argentino: Diego Armando Maradona.

Así las cosas, fue tajante sobre el favoritismo que tienen las selecciones sudamericanas de cara a ganar el Mundial, y aunque no dijo cual, sí dijo que la Copa era sudamericana.

“Mucho favoritismo, la Copa va para Sudamérica”, sentenció.

