¿Pago al registrador? Señalamiento de Juvinao al Gobierno por Código Electoral

La reforma al Código Electoral sigue generando un intenso debate en el Congreso de la República. Dos congresistas de la coalición de Gobierno protagonizaron este miércoles un duro enfrentamiento por cuenta del mensaje de urgencia que le puso el presidente Gustavo Petro a la iniciativa, promovida por el registrador nacional, Alexander Vega.

La representante Catherine Juvinao, una de las voces más críticas frente al proyecto, cuestionó el interés de la Casa de Nariño en poner el acelerador al proyecto que considera inconveniente y un “error”.

“Lo peor es que el Gobierno Nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿El Gobierno le está poniendo un mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay”, precisó.

Ante la gravedad de la acusación, la representante Luz María Múnera tomó la vocería del Pacto Histórico y pidió a su colega Juvinao presentar las pruebas, llamándola “descarada”.

“Estamos hablando de un registrador que hoy no tenemos más congresistas porque sí fue él quien nos robó votos en las elecciones, para que quedemos claros. Aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que está hoy al frente. Exijo respeto al Pacto, a sus congresistas y al presidente de la República. Si tiene cómo demostrar eso, quiero ver; si no, señora, respete. Descarada”, respondió Múnera.

En medio de la sesión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, negó cualquier acuerdo o transacción con el registrador insistiendo en que el único interés del Ejecutivo es actualizar la normatividad en materia electoral, aunque sin ‘pupitrear’ la iniciativa.