Por creciente de río Magdalena perderíamos la vía a Buenaventura: comunidad Cisneros

En la vía Cali-Buenaventura se han presentado bloqueos y manifestaciones por parte de la comunidad debido al aumento del río por la ola invernal, situación que ha generado diferentes afectaciones en el municipio de Cisneros.

Cabe resaltar que esta carretera conecta a todo el país con el puerto Berrío, uno de los más importantes de Colombia.

En ese sentido, la comunidad ha paralizado parcialmente el paso de al menos 3.000 vehículos ya que la crisis invernal está afectando las vías terciarias del territorio y las viviendas aledañas al río.

El Ministerio del Interior y delegados del Gobierno Nacional hacen presencia en el territorio con el propósito de entablar diálogos con la comunidad para generar soluciones ante la crisis.

Jenny Agudelo, presidenta de la junta de Accionistas Comunal de Dagua, habló en Sigue La W sobre estos bloqueos y aseguró que si no se atiende la ola invernal en este territorio “el país podría quedarse sin la carretera más importante”.

De igual forma, señaló que la reunión con el Gobierno no ha avanzado debido a que no se han presentado todos los delegados.

Por otro lado, Daniel Valencia del gremio de comerciantes, explicó que la mayor emergencia es la creciente de río, “si no se le hace una pronta intervención no solo afectará a la comunidad, sino a todo el país. No nos falta ni un metro sin quedarnos sin la avenida principal por donde pasa todo el transporte a Buenaventura”.

“El primer cierre que se hizo se realizó con la intención de evitar catástrofes porque se han presentado derrumbes de árboles y rocas”, añadió.

Cabe recordar que el bloqueo se levantó temporalmente, pero esto dependerá de los acuerdos a los que lleguen con el Gobierno.

Escuche la entrevista completa: