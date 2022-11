Esperemos que la justicia actúe: hombre agredido por funcionario de Migración

Tras conocerse el video que se hizo viral en redes sociales donde se ve a un funcionario de Migración Colombia agredir a un viajero en medio del proceso migratorio en el aeropuerto internacional El Dorado, el hombre que fue agredido se pronunció en las redes sociales.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, dijo Juan Ramón Caramillo.

Caramillo agregó que, “esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista, que se le nota acento costeño, le quiere cobrar de más”.

Finalmente, el hombre agradeció a todas las personas que lo han apoyado, “dentro de Migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja.”