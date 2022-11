La resiliencia de las mujeres latinas retratada en la serie Pace Peace Now Now

La Plataforma audiovisual Star Plus, estrenó una nueva serie denominada Peace Peace Now Now, que narra la resiliencia de las mujeres de toda América Latina. El estreno se hizo en el marco del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer. La producción se basa en las historias de valentía y resiliencia de cuatro mujeres que se enfrentaron a conflictos armados en Latinoamérica.

Una de las protagonistas de la historia, es Daniela Vega, actriz y cantante de opera chilena que estuvo en los micrófonos de Contrarreloj para contar un poco de la experiencia con la cual se pueden encontrar los televidentes, la actriz recientemente hizo un viaje a Turbaco en el departamento de Bolívar y esto nos contó al respecto.

“Me encontré con un poblado que se llama la Ciudad de las Mujeres; me encontré con los ojos de mi abuela, la piel de mi madre, con las manos de mis amigas. Finalmente el ser mujer y nuestras feminidades nos hace compartir ciertas cosas más allá de ser de un país o hablar de un idioma, y eso hace parte de la propuesta de la serie”, contó sobre el aspecto conceptual del contenido audiovisual.

También, dijo que se trataba de hacer “una simbiosis de mujeres de diferentes países como un ejercicio de encontrar historias, colores, pieles, cicatrices y sonrisas dentro de cualquier parte del mundo”, cerró.

Por su parte, Yalitza Aparicio, actriz y maestra indígena mexicana conocida también por su papel en la película ‘Roma’, conversó en Contrarreloj y enfatizó en la experiencia de conocer la historia de ‘las abuelas de Sepur Zarco’ de Guatemala.

“Me encontré con un mundo que desafortunadamente no se conocía. El viajar allí y poder recorrer las calles y ver los rostros de las mujeres que vivieron esa lucha intensa me daba más energía para continuar”, dijo.

Además, enfatizó en que esta serie no se hace solo por entretener, sino que “estamos juntando esta información para poder contarla y que quede plasma para que no se vuelvan a repetir estos eventos que se muestran allí”, sentenció.

Finalmente, la reconocida actriz española Ester Expósito, que también hace parte de esta serie, se centró en la historia de Lidia Cacho, quien en 2004 expuso redes de pedofilia de menores en México viéndose envueltos altos cargos de negocios, política y de la rama judicial mexicana, pagando las consecuencias de decir la verdad.

“Fue muy duro conocer su historia, ya conocía su figura como periodista, pero no esta faceta que muestra en su libro. De igual forma fue fascinante estar ante alguien con esa fortaleza que todo lo que había hecho, lo hizo fue por el bien del mundo y por el derecho de mujeres, niños y niñas aunque eso significase ponerse en juego ella.”

Así las cosas, Expósito sentencia diciendo que es de resaltar que se centre su capitulo no solo en la lucha feminista sino también en la libertad de expresión y lo que esto le puede costar a una persona y cómo no se puede dar por hecho este derecho.

Escuche la nota completa: