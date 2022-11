Cada loro en su estaca: comisionado tras inicio de diálogos con grupos armados

En medio de un foro que realizó la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se pronunció sobre los avances en las negociaciones con otros grupos armados y organizaciones que han demostrado su voluntad de paz, asegurando que cada conversación es diferente y cada mesa tendrá su objetivo específico, en el entendido que cada uno tiene un principio diferente de conformación y existencia.

Si bien para el alto consejero se logró resolver una conflictividad armada, hay otras que quedan sin ser resueltas, por lo que otros empiezan a copar los espacios territoriales donde un grupo o una estructura armada deja las armas y la simultaneidad significa que ese diálogo de manera diferenciada pueda desarrollarse con las diversas manifestaciones irregulares de violencia.

“Muchos afirman que la Paz Total es ambiciosa y por supuesto que lo es, pero nace de los aprendizajes. De nada sirve tener un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional sin que nosotros simultáneamente resolvamos esas otras violencias armadas que pueden poner en riesgo la vida de los que firmen la paz o líderes sociales que haya en los territorios donde ellos operan. De nada sirve suscribir un acuerdo con el ELN, si no cumplimos el acuerdo del Teatro Colón, porque los hechos de la política pública en concreto son los que dan credibilidad a esta apuesta”, dijo Rueda.

Así mismo, aseguró que no tiene sentido resolver una violencia con el ELN si no se enfrentan esas otras dinámicas criminales que tienen controles territoriales muy precisos y específicos, que no necesariamente son políticas pero que ejercen control sobre autoridades locales y regionales.

“Reconocer esa situación es lo que lleva a decir intentemos, esforcémonos a través del diálogo para lograr transitar en ese conjunto de violencias existentes a un estado social y ambiental de derecho”, puntualizó.