MinTransporte espera conocer el nombre del director de la Aerocivil esta semana

En medio del escándalo que se ha generado en los recientes días por temas de corrupción al interior de la Aeronáutica Civil, otro tema que no deja de preocupar es que aún la autoridad aérea del país no cuenta con un director en propiedad a pesar que son muchos los nombres que han sonado.

Ante el escenario, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó que durante esta semana es factible que el presidente de la República, Gustavo Petro, de el nombre del nuevo timonel de la entidad, eso sí, sin dejar de destacar el papel que ha jugado el director encargado hasta el momento, el capitán Francisco Ospina.

En sus declaraciones, el ministro Reyes, dijo: “bueno eso espero, qué dice el presidente de la República, que no dudo esta misma semana nombrará un director en propiedad; en lo que hace a mi siento confianza en quien esta como director encargado me la ha ofrecido y que me siento tranquilo con él”.

Así las cosas, el no nombramiento aún del director de la Aerocivil según algunas fuentes, se debe a que los conservadores mantienen el interés en quedarse con ese cargo pero que todas las hojas de vida que han presentado han sido devueltas, ya que como ha dicho el mismo ministro Reyes, lo que se está buscando es a alguien técnico al frente de la entidad.

Por ende, el último nombre en sonar fue el de Sergio París, el cual se espera desde el Gobierno sea adoptado como representante por parte del partido Conservador.