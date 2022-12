SOAT 2023: ¿cuándo inicia el descuento del 50%? Ya no será este 1 de diciembre

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, anunció que el descuento del 50% para el SOAT para taxis, motos de bajo cilindraje y buses urbanos y microbuses de servicio público urbano e intermunicipal no entra en vigencia este jueves 01 de diciembre.

Este descuento se había anunciado el 22 de noviembre por parte del ministro Reyes y del MinHacienda, José Antonio Ocampo.

En este nuevo comunicado de Reyes, aseguró que tanto el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera siguen trabajando para realizar ese ajuste.

“Esperábamos comenzar el primero de diciembre, pero Hacienda está terminando de hacer los últimos ajustes y podría demorarse dos o tres días más”, afirmó.

Este anuncio se hace en medio del presunto ‘plan tortuga’ de las aseguradoras para entregar el SOAT, un requisito indispensable para quienes tienen vehículos en Colombia.

Por otro lado, se espera que el MinTransporte emita un comunicado para que la Policía de Tránsito y Transporte no multe o inmovilice a los vehículos que no cuenten con el SOAT.

Asimismo, el ministro mencionó que: “el Estado debe reconocer que es una problemática que no se deriva de los ciudadanos. La justicia social debe primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando”.

Estas son las tarifas del SOAT para motocicletas

Para ciclomotores: $171.007

Cilindraje inferior a 100 cc: $356.092

Cilindraje entre 100 cc y 200 cc: $478.239

Cilindraje superior a 200 cc: $539.520

Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $539.520

Estas son las tarifas del SOAT para autos familiares

Menos de 1500 cc y hasta 9 años: $316.342

De 1500 cc hasta 2500 cc o más; hasta 9 años: $385.490

Más de 2500 cc y hasta 9 años: $450.497

Menos de 1500 cc y más de 10 años: $419.857

De 1500 cc hasta 2500 cc o más; más de 10 años: $479.896

Más de 2500 cc y más de 10 años: $534.551

Para autos de negocios, taxis y microbuses urbanos