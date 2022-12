Un sueño cumplido: actor Warwick Davis sobre interpretación en spinoff de ‘Willow’

Este 30 de noviembre estuvo charlando para W Radio en el programa Contrarreloj el actor británico Warwick Davis acerca del estreno en ese mismo día del spinoff homónimo de ‘Willow’, la reconocida película de 1988, pero que esta vez se trajo en formato de serie para la plataforma de streaming Disney +. Con respecto a esto, Davis habló de las sensaciones generales que le dejó trabajar en esta producción.

Contó que fue algo que no se imaginaba, siempre le preguntaban los fanáticos del filme original si alguna vez habría una secuela pero él no sabía cómo responder a eso, pues no podía ‘navegar’ en el futuro, y aunque no sabía si se daría en algún momento, ahora que es una realidad, es un sueño cumplido para él.

“No me lo imaginaba porque había muchos seguidores que siempre que me cruzaba con ellos, me preguntaban si habría una secuela pero vean ahora, estamos hablando en la previa del lanzamiento del spinoff de Willow y esto es un sueño cumplido ”, dijo.

Además, expresó que este trabajo no era algo que se debiera tomar a la ligera porque se debía cuidar la originalidad de la cinta principal.

“La idea era hacer un buen trabajo, eso no se debía tomar a la ligera porque es un filme muy amado por los fanáticos y no queríamos arruinar el tono original que tenía, entonces debíamos cuidar la fantasía y la mágica que caracterizó a la primera película”, puntualizó el británico.

Y es que es precisamente este aspecto, la magia, lo que más le gusto a Davis en esta entrega, por la forma en que se trabajo, pues dijo que “lo que me gusta realmente es cómo tratamos la magia, cómo hablamos del tema y cómo buscamos hacerla y aprenderla”, pues en la cinta original, “no se había explorado la magia y es muy importante explorar todas estas ideas. Esto es lo que buscamos con este spinoff”, enfatizó.

Finalmente sentenció explicando cómo fue interpretar nuevamente este papel que tiene dentro de la serie actual, diciendo que “en mis muchos roles, se crean personajes y se interpreta al final lo que el guion escribe, entonces nosotros encarnamos lo que nos dicen los directores y el mismo guion”, entonces “yo solo encarné esto que me decían en el guion, tomando principalmente la historia de la película y el final de la historia, entendiendo esto para interpretar al personaje”, sentenció.

Escuche la entrevista completa acá: