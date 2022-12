Invirtieron $37.000 millones en obra en mal estado en Cauca y no ha sido entregada

Desde el 2019 se viene anunciando la construcción de un tramo de 8 kilómetros que comunica a los municipios de Bolívar y San Lorenzo en el departamento del Cauca, cuyas obras debieron arrancar en 11 meses con capa de asfalto, sin embargo, denuncian que se estarían presentando retrasos, sobrecostos y el avance es poco significativo con una inversión cercana a los $37.000 millones.

En entrevista con Sigue La W, José Rodrigo Astaiza, secretario Infraestructura del Cauca, aseguró que “este tipo de proyectos son ejecutados en el corazón del macizo, en donde la tipología de la geología es muy típica de la región. El proyecto tiene una asignación de 33.000 millones de pesos, incluida la interventoría, un valor inicial de 23.559 millones de pesos, cuya iniciación está a partir del 20 de agosto del 2021 y la ejecución está en un 37%”.

Agregando que “la proyección de la obra, lo último, lo que quiere ver la gente es el pavimento, esto está planeado para enero del año entrante, en donde se espera empezar con los dos primeros kilómetros de pavimentación”.

Además, especificó que “uno de los problemas que hemos tenido en varias obras es una falta del aterrizaje con la exactitud con la que se entregan los estudios y diseños, hemos tenido problemas cuando se ejecutan las obras, este es uno de esos proyectos (…) la obra tuvo un adicional de casi 8.000 millones de pesos (…) además, tuvo una adición de 4 meses y una suspensión por la ola invernal”.

Por otro lado, indicó que aspiran que el contratista se ponga al día en la ejecución de la obra y con esto se cambie la visión de la presentación de la obra. “La obra no presenta ningún retraso hasta el momento, no podemos iniciar un proceso de incumplimiento porque no hay reporte de esto”

Por último, resaltó que el constructor se comprometió a entregar los 7.8 kilómetros para mayo del 2023.

Conozca todos los detalles a continuación: