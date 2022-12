JEP no reconoce a Mesas de Víctimas en caso del exsenador Álvaro Ashton

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó reconocer como víctimas a la Mesa de Víctimas de Soledad, del Atlántico, y del Madalena, dentro del proceso penal que se sigue sobre el exsenador Álvaro Ashton.

Las solicitudes se fundamentaron en las afectaciones generadas por las Autodefensas (vinculando a Ashton) a todo nivel social en los departamentos del Atlántico y del Magdalena. En el caso de la Mesa del Atlántico, resaltó la forma en la que los recursos de la salud fueron saqueados con los “paras” en asocio con políticos y gerentes.

Pero la JEP rechazó reconocer la calidad de víctimas dentro del caso de Ashton a esas mesas municipales, indicando que su sola existencia y las afectaciones que vivieron no bastan para ser incluidas en ese caso particular, sobre todo, porque no lograron demostrar una relación directa entre sus victimizaciones y el exsenador Ashton.

“De admitirse tal posición y no determinarse claramente el nexo entre el hecho causado y el daño infligido, cualquier ciudadano de Colombia podría individual o asociado con otras víctimas, reclamar perjuicios por los hechos en los que estuviera comprometido un agente del Estado que hubiera actuado en connivencia con las AUC, pues en últimas, todos estos actos han afectado la situación social, económica, política y cultural del país” sentenció la jurisdicción.

Asimismo, señalaron que las mesas de víctimas son espacios para incidir en políticas públicas, más lo anterior no significa que tengan vínculos que generen pertenencia o que los identifique a todos como miembros de un colectivo de víctimas de, por ejemplo, Ashton.

“...aunque las mesas de víctimas están divididas por regiones concretas, tales como los municipios de Soledad y Sitio Nuevo, el distrito de Santa Marta y los departamentos de Atlántico y Magdalena, lo que les otorga una relación con un territorio específico, esto no resulta suficiente para reconocerlas como víctimas colectivas” señaló la Sala.

Adicionalmente, los jueces indicaron que los líderes de las Mesas de Víctimas presentaron documentación de reconocimiento individual ante la Unidad de Víctimas, dejando aún más sin piso su solicitud de acreditación colectiva.