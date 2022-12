Canciller advirtió precedente que se daría si se cumplen pretensiones de Nicaragua

Luego que Colombia tuviera su turno en las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, el canciller Álvaro Leyva se pronunció asegurando que tuvieron una presentación excepcional pero advirtió que si la Corte acepta las pretensiones de Nicaragua, “sería un precedente peligroso no solo para la región Latinoamericana, sino mundial”.

“Pero no solo de acá sino del Caribe. Más de 50 solicitudes rechazadas por qué no hay un antecedente y no vamos a ser los que nos vamos a prestar para esto, tenemos que evitarlo a toda costa”.

En este sentido, esta afirmación de Leyva va de la mano con lo que el agente colombiano ante la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina expuso a primera hora del día asegurando que toda decisión a favor de Nicaragua crearía un posible ‘desorden’ en el Caribe.

Otro de los puntos que también reafirmó Leyva es que ojalá sea la última vez que Colombia tenga que defenderse ante una situación que no sea procedente.