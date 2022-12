Magistrado defiende decisiones judiciales contra ‘Primera Línea’

El presidente del Tribunal Administrativo de Bogotá, Hugo Ríos, defendió las decisiones judiciales que se han adoptado en Colombia contra los integrantes de la ‘Primera Línea’, que fueron capturados por los disturbios generados en el paro nacional.

También dijo que espera que el presidente de la República, Gustavo Petro, considere la la autonomía judicial, esto en medio de la controversia nacional por el anuncio de liberar a los jóvenes que hacen parte de la ‘Primera Línea’ y que permanecen en cárceles del país y convertirlos en gestores de paz.

“Todas las decisiones que han tomado nuestros jueces, sean tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas, quiénes han sido privados de la libertad están allí por una orden de una autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley”, dijo.

Ademas señaló que “no hay ninguna detención ilegal ahora bien, quién considere que está detenido ilegalmente, existen algunas acciones como lo son el Habeas Corpus, por eso avalo y ratifico la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces a través de las cuales se privó de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y contra los bienes de las personas, en esto me parece que no hay ninguna discusión, no hay detenciones ilegales (…)”.