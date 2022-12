Denuncian ataque a la misión médica en el sur del Cauca

Denuncian que la misión médica del que transportaba a un bebe de 22 meses desde el municipio de Balboa fue agredida con disparos cuando transitaba por la cabecera municipal de El Patía.

El gerente de Empresa Social del Estado del Suroccidente, Alexander de Jesús Sánchez explicó que en el corredor vial, “Se escucharon dos disparos, uno de ellos impactó contra la ambulancia afectando la compuerta y causándole una lesión menor a la auxiliar de enfermería que hacía parte de la misión”, dijo el gerente.

La mujer lesionada se encuentra bien. El proyectil le causó una lesión leve en una de sus piernas. No hubo heridas penetrantes. Sin embargo la situación generó temor y zozobra.

“El personal médico acudió a la estación de policía más cercana para entablar ante las autoridades correspondientes el respectivo denuncio”, dijo Sánchez.

El gerente de la ESE Suroccidente rechazó el acto de violencia en contra de la misión médica e hizo un llamado a respetar la vida de los usuarios y el personal de la salud.

"Estas cosas no deberían ser, porque estamos para ayudar a la comunidad, nos interesa la vida de la gente. No me cabe en la cabeza que alguien pueda disparar contra una misión médica", puntualizó Alexander Sánchez.

Hasta el momento no se conoce quién o quiénes fueron los responsables de la agresión.