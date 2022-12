Simón Trinidad niega responsabilidad en secuestros y alega “falso positivo” judicial

La W tuvo acceso al escrito de versión voluntaria rendida por el excomandante de las Farc Simón Trinidad desde Estados Unidos y de manera escrita, en la cual negó su responsabilidad por siete procesos de secuestro, entre ellos los de Alan Jara, Jorge Eduardo Géchem, y el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araújo Noguera.

En el escrito, el excanciller de las Farc aseguró que todos esos expedientes (junto a otros por la toma de Santa Cecilia en Risaralda, y crímenes cometidos en la zona de distensión) se fundamentaron en informes falsos de inteligencia donde lo catalogaron como integrante del secretariado de las Farc o integrante del Estado Mayor Central. Pues bien, de acuerdo con lo sostenido por Trinidad, nunca hizo parte de dichas estructuras de mando (1993 a 2003).

“Al no haber pertenecido al secretariado y/o al Estado Mayor Central de las Farc no hay razón alguna para ser señalado en calidad de determinador o autor intelectual en el universo de delitos que me atribuyeron los fiscales especializados en los procesos relacionados” sentenció.

Es más, expresó que dentro de los informes de inteligencia usados como prueba en su proceso (de forma ilegal según el exguerrillero), se incluyeron evidencias “alteradas” donde, según su posición y tras la revisión de un experto estadounidense, se alteró un video del lanzamiento del Movimiento Bolivariano en la zona de distensión (2000), para presentarlo como miembro del Estado Mayor Central de las Farc.

“El video fue editado para hacerme pasar como integrante del Estado Mayor Central. Mis abogados de la defensoría pública estadounidense enviaron el video a un experto que presentó este informe” sentenció el exguerrillero detenido.

Asimismo, acusó que en los documentos se concluyó que integraba el Estado Mayor Central de la guerrilla en los diálogos del Caguán porque reemplazó a Fabián Ramírez en determinado momento, cuando a su juicio eso no lo reconocía como integrante de esa estructura de mando (según Trinidad).

“Tampoco tenía yo que pertenecer al Estado Mayor Central para merecer el traslado del comité temático a la mesa de diálogos. Esto estipulaba el estatuto de las Farc” indicó el exguerrillero extraditado.

Finalmente, señaló que la fiscal María Cecilia Jaimes se dedicó a diseminar esos informes de inteligencia en los distintos expedientes, por lo cual fue reconocido y acusado, según Trinidad, de forma equivocada como posible determinador, calificando las afirmaciones como “disparates”.

2. LA PETICIÓN EN EL CASO DE LOS CONTRATISTAS ESTADOUNIDENSES SECUESTRADOS

En otro de los apartes de su declaración de versión voluntaria, el excanciller de las Farc también pidió a la JEP asumir competencia por el caso de secuestro de los tres contratistas estadounidenses, Keith Stansell, Mark Goncalves y Thomas Howes, indicando que ese caso “no se puede quedar por fuera del Acuerdo de Paz” y pidió que se juzgue en Colombia.

“Ese proceso no puede ser desechado del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, del Sistema Integral de Verdad, y mucho menos del macrocaso 01 (..) debe juzgarse en Colombia, en una corte colombiana -en este caso la JEP- en idioma español y con la participación de testigos de mi declaración de verdad, plena, y detallada” sentenció Trinidad.

En el documento, el excomandante de las Farc además acusó a la Fiscalía de querer “ocultar” su vinculación a ese caso que dio origen a su extradición “por conspiración para detener a tres estadounidenses y la aprehensión y detención de los estadounidenses”.

“La justicia ordinaria olímpicamente me excluyó del caso cuando decidió no vincularme a la investigación con el oscuro argumento de estar siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por los mismos hechos” fueron las palabras de Palmera.

Finalmente, señaló que la dirección de la prisión en la que se encuentra en Florence (Colorado) no le ha entregado más de 19.000 folios que le fueron remitidos y así continuar entregando sus relatos. También dijo que espera que no le apliquen la “Ley del embudo” que a su juicio, sí le ha aplicado la Fiscalía.