¿Hay doble rasero con nombramientos de Gobierno Petro? David Racero responde

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ha sido fuertemente cuestionado en las últimas semanas por su silencio frente a los nombramientos en cargos diplomáticos y otros que se están produciendo en el Gobierno de Gustavo Petro.

Hace cuatro años, cuando era oposición, Racero fue crítico de designaciones como la del exsenador Conservador Juan Manuel Corzo, entonces embajador de Colombia en Cuba, y hoy nombrado por Petro como embajador en Paraguay, tema sobre el cual no había dicho ni una palabra.

Sin embargo, en entrevista con La W, el congresista ratificó su desacuerdo con la entrega de cargos diplomáticos a sectores políticos y no a funcionarios de carrera, una práctica que han usado tradicionalmente gobiernos de todas las tendencias para asegurar representación de partidos y consolidar su gobernabilidad, pero también para pagar favores a aliados.

“En todo lo que he dicho antes me mantengo y lo sostengo, y por eso no he borrado ningún trino y no voy a borrarlo nunca. Más bien, lo que hago y lo que estoy haciendo es diferente en este momento, canalizando adecuadamente mi posición ante el gobierno”, señaló.

El representante explicó que hace cuatro años, como oposición, no tenía otra cosa que manifestarse a través de sus publicaciones en redes sociales, como las que hizo ventilando los decretos de nombramiento que le resultaban cuestionables.

“Hoy lo hago con los mecanismos directos hacia el Gobierno Nacional y así lo he expresado”, precisó. Racero también le contó a La W que radicó una carta formal ante la Cancillería “para pedir explicaciones de los nombramientos y, sobre todo, cumplir el compromiso en campaña”.

El congresista manifestó que se debería llegar a al menos el 50% de funcionarios de carrera diplomático en las distintas representaciones de Colombia en el exterior, algo que hoy no se está cumpliendo.

“Hoy tenemos aproximadamente de 33 a 35 por ciento. Yo estoy completamente convencido y seguro que se puede llegar al 50%, que es lo que se dijo en campaña, lo que yo acompañé, lo que propuse y que creo que hacia allá es que debemos ir: profesionalizar la carrera diplomática y generar una política de Estado a nivel internacional”, precisó.

Finalmente, Racero se comprometió en los micrófonos de La W en hacer un pronunciamiento público una vez el canciller Álvaro Leyva responda sus inquietudes.