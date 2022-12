Secretario de Seguridad de EE.UU. se reunió con el presidente Gustavo Petro

Por invitación del presidente Gustavo Petro, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad de EE. UU., llegó a Colombia para discutir cómo tema principal el reto de la migración, un reto que reconoció como regional y que no es solamente un arreglo bilateral.

“Debemos buscar una solución regional con múltiples países y Colombia ha sido un gran líder y ha hecho un gran esfuerzo dándole alivio los venezolanos” agregó Mayorkas.

En la conferencia de prensa que ofreció el secretario de seguridad de los EE.UU. se habló sobre el fin del Título 42 de los EE.UU. en donde la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Esta ley conlleva a que las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.

El 21 de diciembre el título 42 llega a su fin, sin embargo, Alejandro Mayorkas agregó que las fronteras no se abrirán a partir de esta fecha. “Continuaremos sacando individuos y devolviendolos a su país, si no aplican para asilo” y agregó que están trabajando de la mano con México y que una vez termine el título 42, será el título 8 el que regule la migración en EEUU. Según el Título 8, los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinan que no existe, habrá deportación inmediata.

Entre lo que se avanzó de manera bilateral con el presidente Gustavo Petro fue la posible aceleración de los procesos de visa en Colombia “queremos construir puentes para evitar que las personas arriesguen sus vidas en manos de los traficantes”.