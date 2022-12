Hombres atacaron a un reciclador y la policía no lo auxilio sino que lo agredió

Un reciclador de Santa Marta y su sobrino denuncian ser víctimas de un ataque por parte un grupo de personas armadas y que al solicitar ayuda al CAI más cercano terminaron capturados y presuntamente golpeados por patrulleros de la Policía.

“Vengo a denunciar esto porque soy un ciudadano de bien, soy una persona honesta, trabajadora, tengo mis hijos, me da tanta tristeza, porque no hay ley, entonces a donde vamos a acudir nosotros, no hay ley, entonces”, denunció David Velázquez, reciclador afectado.

El hecho ocurrió a eso de las 4:00 de la mañana, cuando David Velásquez, se dirigía hacia su lugar de residencia en compañía de su sobrino y los interceptaron cuatro desconocidos que los señalaban de haber cometido un hurto minutos antes, por lo que pidió ayuda a las autoridades y no recibió el apoyo correspondiente, sino que por el contrario, el afectado indicó que fueron ingresados hasta un cuarto donde los agentes apagaron las luces en compañía de los individuos que estaban armados siguieron pegándoles puños, patadas y objetos contundentes a su sobrino.

Ante esta situación, la policía Metropolitana de Santa Marta, acompaño al afectado a instaurar la denuncia correspondiente, y le ofreció acompañamiento hasta que se esclarezcan los hechos que motivaron el accionar de las personas armadas y los uniformados sin una justificación aparente.