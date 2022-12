Libertad de Primera Línea será decisión de Petro, no de jueces: MinJusticia

La decisión final para decidir sobre libertad de Primera Línea como gestores de paz será del presidente de la República Gustavo Petro, no de la Rama Judicial, además la Comisión del ministerio de Justicia no estará integrada por ningún juez, así lo señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna al referirse a las reglas que están sobre la mesa de la Comisión Intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana.

El ministro de Justicia resaltó que este tipo de procesos ya se ha hecho

“En ese Decreto no se incluye ni Procuraduría, ni Fiscalía, el decreto no es estrictamente necesario, el presidente ejerce la atribución cuando designa un vocero del ELN, al igual que cuando el presidente Santos o Uribe, designaron voceros también a personas del ELN o de las Farc porque la ley otorga atribución. Los lineamientos para mirar los casos, quedaron incluidos en una vieja figura de unas personas que no son miembros de grupos armados, pero sigue siendo la misma”, resaltó Osuna.

También recordó que, las personas condenadas no se tendrán en cuenta, y que la comisión ya ha tenido dos reuniones, hoy en horas de la tarde se llevará a cabo la tercera reunión, pero no se tendrá en cuenta la posibilidad de que integrantes de la Rama Judicial sean parte o estén contemplados.

El ministro Osuna además, señaló que no habrá otro decreto para poner sobre la mesa las reglas del juego de cómo funcionará la Comisión y que por ahora seguirán estudiando quiénes serán los gestores de paz, y el número exacto.