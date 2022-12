¿Por qué las casas de Providencia fueron tan costosas? Habla presidente de Findeter

Para iniciar, Bonilla aseguró que “Findeter participó en la reconstrucción de Providencia, eso llevó a construir 1.066 casa nuevas, hubo que tumbar lo que había y volverlas a hacer (…) en total 700 casas construidas al lote, las cuales, si se hubieran construido en Barranquilla o en Cartagena, su construcción hubiera costado 198 millones de pesos, pero para construirlas en Providencia el costo final fue 337 millones de pesos por casa, un promedio de 3 billones 700 mil el metro cuadrado”.

Según explicó, esto equivale a un 44% más que si se hubiera construido en el continente. “Comprar la madera y llevarla a Providencia tiene un costo adicional por el transporte marítimo, la mano de obra y todo eso genera el valor adicional”.

En cuanto a los materiales que se usaron para la reconstrucción de las casas refugio, Bonilla dejó claro que en todas las casas se utilizó materiales de Corpacero y Acesco. “Todas provienen de acero (..) ninguna casa refugio tiene un material distinto. Todos los proveedores fueron comprados por el Consorcio de Amarilo, Marvall y Constructora Bolívar”.

Por otra parte, el presidente de Findeter indicó que no puede calificar si se presentó un sobrecosto o no porque esa labor le corresponde a la Contraloría.

“La constructora le envía a Findeter una información sobre los pagos que ha generado; para pedir un pago, el interventor tiene que garantizar que las facturas corresponden a la realidad, de tal manera que para pedirle a la Unidad de Riesgo que me tramite un desembolso, tengo que ajustar lo que me entregan los constructores y lo que el interventor me entrega como ratificación”, explicó.

Para finalizar, indicó que este fin de semana habrá una reunión para conocer más detalles de las casas que faltan por entregar.

“Hay un total de 1.066 casas nuevas, esas fueron las que fueron pactadas, 330 son casas refugio, el resto son casas adaptadas al lote, de ellas hay en proceso de terminación 46 casas, ese proceso lo vamos a revisar”, puntualizó.

Se tendrán que construir más casas en Providencia

El presidente de Findeter confirmó en Sigue La W que de acuerdo con la información suministrada por parte del Ministerio de Vivienda, se tendrán que construir más casas en Providencia. Lo preocupante es que el valor podría ser el mismo o incluso mayor al invertido por el gobierno del expresidente Iván Duque.

“Podría costar lo mismo porque los materiales aumentaron de precio, ya no son los mismos precios del 2020, el transporte puede que nos cobre más o igual, llevar una casa de estas que pesa 75 toneladas que no está armada, implica que en un barco pueda llegar al muelle, en donde solo puede llegar un barco y esperar hasta que ese embarque y lo demás haciendo cola. Todo estos son costos adicionales”.

En cuanto a la cifra de viviendas que tendrán que ser construidas, aseguró que no tiene esa información, pero tras una reunión que tendrán el próximo fin de semana, podrá conocer todos los datos.

