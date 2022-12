Es un homenaje para mi madre: Karoll Márquez sobre su última canción

Este 16 de diciembre estuvo para los micrófonos de Contrarreloj el artista oriundo de Cartagena, Karoll Márquez, reconocido por sus diferentes papeles en la televisión colombiana, pero también, por su carrera musical, de la que precisamente habló centrándose en su último lanzamiento: ‘Porque te vas’, la reconocida balada interpretada por Jeanette y compuesta por José Luis Perales que se convirtió en un clásico de la década de los 70.

Márquez mencionó que la canción la hizo principalmente en modo de homenaje, porque era una canción que escuchaba mucho desde pequeño.

“ Es un homenaje a mi mama, a ella le gusta mucho esa canción y yo la escuchaba mucho desde niño”.

Pero que quería hacerla de una forma diferente, pues según el artista, “quería hacerle un nuevo traje a la canción, que es este sonido house y funky. Quería darme esa licencia y me siento muy agradecido del apoyo que ha tenido”, puntualizó.

Además, resaltó que no es solo un homenaje para su madre, sino también para los pioneros de este tipo de ritmos que implementó en la canción: los DJ’s. “Quería hacerle un homenaje a los DJ’s y a sus ‘pintas’, yo no quiero que eso se vea como un intento de imitar a los 79′s sino como un homenaje a esa época”.

De igual forma resaltó que esta canción originalmente interpretada por Jeanette y compuesta por José Luis Perales, es una pieza a la que le han realizado diferentes versiones pero que Márquez, con los nuevos sonidos quiere darle otros aíres sin que se pierda su esencia.

Por otro lado, explicó cómo funciona todo lo relacionado a la interpretación de una canción que no es de su autoría, en donde dijo que siempre se asesora legalmanete a la hora de hacerlo.

“Si vas a usar otra canción que no es tuya, en vivo, no tiene tanto protocolo, ya para hacer una versión nueva y grabarla sí se requieren de unos permisos y yo personalmente me asesoro con una firma de abogados especialistas en entretenimiento, ellos me han ayudado con todo ese tema”, explicó.

Y por la misma línea, que en la actualidad hacer música y además, darla a conocer es muy complicado, especialmente para los artistas independientes, pues “eso te implica inversiones, tiempo, trabajo y es más complejo” sin embargo “no quiero perder este impulso que ya tengo, entonces la idea es salir en marzo (2023) con una nueva canción”.

Finalmente dijo que le gusta la música que lo haga bailar y que por lo tanto, quiere hacer música que haga bailar a la gente, pues “cuando haces las cosas de manera honesta la gente lo recibe con mucho amor porque haces las cosas de manera libre y autentica”, sentenció.

Escuche la entrevista completa con el artista oriundo de Cartagena, Karoll Márquez: